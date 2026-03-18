El Gobierno de Navarra se personará como acusación popular en la causa por el presunto asesinato machista en Sarriguren

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PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado, en la sesión de este miércoles, ejercer la acción popular en relación con la causa penal seguida por la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona por la presunta comisión de un delito de homicidio o asesinato de una mujer en Sarriguren, "así como otros delitos que pudieran derivarse de los mismos hechos".

El Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento de Presidencia e Igualdad será el encargado de ejercer las actuaciones procesales correspondientes, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno el vicepresidente primero y titular del departamento, Javier Remírez.

La medida se sustenta en el artículo 65 de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que establece que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra "podrá acordar su personación en los procedimientos penales para ejercer la acción popular en los casos más graves de violencia contra las mujeres o cuando la acción delictiva provoque la muerte de éstas".

Igualmente, establece que la representación y defensa en juicio corresponderá al Gobierno de Navarra, "sin perjuicio de que las mencionadas funciones de representación y defensa en juicio puedan ser encomendadas a profesionales de la abogacía colegiados en ejercicio".

El Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), organismo de coordinación y gestión de las medidas de actuación integral frente a la violencia contra las mujeres, ha emitido el informe de inicio de expediente para el ejercicio de la acción popular por parte del Gobierno de Navarra en esta causa.

El vicepresidente Remírez ha reiterado la "condena" del Gobierno de Navarra ante este presunto asesinato machista y ha trasladado su "rechazo total hacia todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres", así como el "firme compromiso" del Ejecutivo foral de "trabajar en la erradicación de cuantas formas de violencia atentan contra la vida, la libertad, la dignidad y la plena ciudadanía de las mujeres".