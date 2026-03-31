El Gobierno de Navarra se plantea analizar con los socios una posible deflactación del IRPF ante la inflación

La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press
PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que, además del primer paquete de medidas que el Ejecutivo foral prevé aprobar este miércoles para paliar los efectos de la guerra en Irán, "vamos a seguir monitorizando", porque "queremos, viendo cómo nos puede afectar la inflación", negociar con los socios de gobierno en la siguiente mesa de fiscalidad una posible deflactación del IRPF.
En respuesta a los medios de comunicación, Chivite ha subrayado que el Gobierno de Navarra aprobará este miércoles "un paquete de medidas y dará cuenta de ello el consejero de Hacienda en la tradicional rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno".
Sin embargo, "vamos a seguir monitorizando, porque no solo van a ser las medidas que se aprueben este miércoles". "También queremos llevar otro tipo de medidas que vamos a negociar también con los socios de Gobierno", ha subrayado.
Ha añadido Chivite que "también queremos, viendo cómo va a evolucionar esto, viendo como nos puede afectar la inflación, depende como vayan estas cuestiones, poder llevar como Gobierno a negociar con los socios en esa mesa de fiscalidad una posible deflactación del IRPF".
"Esto será un elemento de negociación, viendo la evolución y viendo también cómo nos afecta el incremento de los precios de cara a la mesa de fiscalidad", ha manifestado.
DESTINO DEL SUPERÁVIT DE 2024
Por otro lado, en cuanto al destino del superávit de 2024, ha indicado que "se han puesto en común las peticiones de los distintos consejeros y consejeras, se han puesto en común también las peticiones de los propios socios de Gobierno y hay bastante coincidencia en las peticiones".
"Veremos qué es lo que cabe en este plan de inversiones, teniendo en cuenta también que habrá un nuevo plan de inversiones con el superávit que tengamos del 2025, que todavía no tenemos las cifras definitivas", ha indicado.
En respuesta a los periodistas, ha señalado que previsiblemente no habrá noticias al respecto hasta el miércoles 15 de abril, ya que el miércoles de la semana que viene no habrá sesión de Gobierno ordinaria debido a la Semana Santa.