El Gobierno de Navarra prevé personarse en el caso de San Jorge si finalmente se califica como crimen machista

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que si tras la investigación que actualmente se está realizando, el caso del fallecimiento de una mujer en San Jorge es calificado como crimen machista, el Ejecutivo "emprenderá, en su caso, los pasos necesarios para tomar un acuerdo para personarse como acusación frente a estos hechos".

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha mostrado el "pesar" del Ejecutivo por el fallecimiento de la mujer, el pasado fin de semana, "a consecuencia de unos actos que ahora están siendo investigados".

En concreto, la mujer, de 37 años, falleció tras precipitarse de un edificio ubicado en el barrio pamplonés de San Jorge. Un varón fue detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento.

Ha añadido Remírez que el caso está siendo investigado por las autoridades judiciales y por las fuerzas policiales para "determinar si finalmente, aunque todos los hechos parece que podemos llegar a una conclusión de que puede ser un crimen de violencia machista, pero si esa calificación corresponde al Ministerio de Igualdad, una vez que recabe todos los informes pertinentes de las autoridades judiciales y policiales". "Si al final, tras la investigación, es calificado como un crimen machista, El Gobierno de Navarra emprenderá, en su caso, los pasos necesarios para tomar un acuerdo para personarse como acusación en frente a estos hechos", ha dicho.