El Gobierno de Navarra prohibirá el día del eclipse la circulación de vehículos a motor por pistas y caminos rurales

Archivo - Imagen de archivo de un eclipse parcial de sol. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra prohibirá temporalmente la circulación de vehículos a motor, eléctricos incluidos, por pistas forestales y caminos rurales situados en suelo no urbanizable con motivo del eclipse solar del próximo miércoles. Concretamente, esta medida estará vigente entre las 00.00 h del 12 de agosto y las 07.00 del día 13, y obedece a la previsión de riesgo elevado de incendios forestales, así como a la protección de la ciudadanía en cuanto a la movilidad y seguridad pública y el cuidado del medio ambiente.

Esta medida, que recogerá excepciones a determinadas actividades profesionales, se enmarca dentro de la previsión de que, con motivo de este evento astronómico, la afluencia multitudinaria se dirija hacia zonas elevadas, espacios naturales, o entornos forestales, entre otros, a los que habitualmente se accede a través de la red de pistas forestales y caminos rurales.

En este sentido, los vehículos a motor en estos lugares "generan riesgos colectivos que, unidos a las condiciones meteorológicas de temperaturas extremas, estrés hídrico de la vegetación y elevados índices de riesgo de incendio forestal que caracterizan al periodo estival, son casuísticas que hacen imprescindible la adopción de medidas extraordinarias", explican desde el Ejecutivo foral.

RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES Y BLOQUEO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN

Entre otros factores, cabe destacar el "riesgo crítico" de incendios forestales, dado que la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor sobre suelo vegetal y pastos secos, en plena época estival, "multiplica exponencialmente el peligro de generación de fuego por el contacto con catalizadores y tubos de escape calientes".

Además, ante la previsión de multitudes, podrían producirse bloqueos de las vías de evacuación, al ser pistas más estrechas que impiden el cruce de vehículos y el estacionamiento de los mismos. De producirse, se imposibilitaría el acceso inmediato de los servicios de urgencia, extinción de incendios y salvamento, así como la evacuación ordenada de la población civil.

Por último, debido a que estos entornos naturales carecen de la infraestructura y de los servicios necesarios para albergar concentraciones multitudinarias, "se reducirían las condiciones de autoprotección de la ciudadanía y quedaría limitada la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia".

Por ello, a través de una Orden Foral que se está preparando, el Ejecutivo adoptará estas restricciones, que comprenden las fases de preparación, desarrollo del eclipse solar y la evacuación ordenada del público, y que tienen por objeto la adopción de las medidas necesarias para "anticipar y limitar" las situaciones de riesgo que puedan generarse como consecuencia de la movilidad, las concentraciones humanas y el riesgo de incendios forestales generados ante este evento.

EXCEPCIONES A ESTA MEDIDA

Esta acción incluirá excepciones esenciales para "no lesionar los derechos de las personas residentes y sectores productivos". Así, quedarán excluidos de la prohibición de la circulación temporal por estas vías el acceso de las personas a sus propiedades, a zonas de estacionamiento y observación debidamente habilitadas, a los alojamientos turísticos y establecimientos de hostelería legalmente autorizados, y a entornos urbanos y núcleos de población; el desarrollo de actividades profesionales agrícolas, ganaderas y forestales, y las actuaciones de emergencia, servicios públicos o interés general.