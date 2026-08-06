El Servicio Navarro de Salud recuerda que el eclipse de sol debe observarse siempre con gafas homologadas

Inforgrafía con recomendaciones para el eclipse solar - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), además de reforzar los centros sanitarios de los puntos oficiales de visionado del eclipse total de sol del 12 de agosto que podrá verse en parte de Navarra, ha difundido a la población una serie de recomendaciones para observar el eclipse con seguridad y evitar problemas visuales.

Según han destacado, es necesario utilizar gafas de eclipse homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2 y con el marcado CE. Antes de utilizarlas, hay que comprobar que el filtro no tenga rayaduras, dobleces, zonas más claras ni otros desperfectos. Si están dañadas, no deben utilizarse.

Además, la observación, aun con la protección adecuada, debe realizarse en periodos cortos de un minuto seguido con un descanso de unos segundos. Desde Salud se insiste en que las gafas de sol convencionales no sirven, aunque sean muy oscuras. Tampoco sirven las radiografías, los CD, los cristales ahumados, ni otros filtros caseros.

Además, si se utilizan instrumentos ópticos (telescopios, prismáticos o cámaras) deben incorporar filtros solares específicos y correctamente homologados con el marcado CE.

Según explica la doctora Henar Heras, oftalmóloga del Hospital Universitario de Navarra (HUN), "las gafas se deben colocar mirando al suelo y solo una vez bien posicionadas puede levantarse la mirada".

"Para quitarlas, se debe proceder de la misma manera: mirar al suelo y retirarlas. Las personas menores de edad y las personas con discapacidad deben ser supervisadas por adultos para que el proceso se haga de manera correcta", ha explicado.

También recomienda que "durante las fases parciales, las gafas deben mantenerse puestas". "Solo pueden retirarse durante la totalidad del eclipse, cuando el Sol esté completamente oculto por la Luna. Esto solo es válido en las localidades situadas dentro de la franja de totalidad. En cuanto se vuelva a ver una mínima parte de sol, hay que ponerse las gafas de nuevo", ha advertido.

RETINOPATÍA SOLAR

Una de las lesiones que pueden derivar de una visualización incorrecta del eclipse es la retinopatía solar. La retinopatía solar es una lesión de la retina causada por la exposición directa a la radiación solar que es indolora, no tiene tratamiento y puede ser irreversible. Los síntomas pueden aparecer varias horas después del fenómeno.

"La clínica de la retinopatía solar se caracteriza por la disminución de la agudeza visual, escotoma visual central o paracentral (mancha fija justo en el centro del campo visual o muy cerca de él y que no se mueve con la mirada) y metamorfopsias (síntoma visual que hace que las líneas rectas se vean dobladas, onduladas o rotas). Estos síntomas no se acompañan de ojo rojo ni lagrimeo. No tiene tratamiento y suele mejorar a lo largo de las semanas aunque, en algunos casos, puede ser irreversible", afirma la doctora Heras.

Para una correcta atención a todas las personas usuarias que lo precisen el día del eclipse o los posteriores, los profesionales de Atención Primaria de toda la red del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea han recibido un protocolo de manejo de pacientes en caso de afectación ocular que ha elaborado el Servicio de Apoyo de Gestión de Atención Primaria y el Servicio de Oftalmología del HUN, del Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra y del Hospital Reina Sofía de Tudela.

Por otra parte, ese día, además de la prevención ocular a la hora de observar el eclipse, es necesario tener en cuenta el calor que puede hacer por tratarse de un 12 de agosto, por lo que la hidratación regular, el uso de cremas de protección solar, gorras, permanecer en zonas de sombra, etc., siguen siendo recomendaciones que hay que seguir.

Algunos pueblos ofrecerán zona de refresco (piscina, spa) y actividades a lo largo del día. También es importante utilizar repelentes de insectos para evitar picaduras.