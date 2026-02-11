El Gobierno de Navarra promueve un nuevo Sistema Dinámico de Compra para agilizar la contratación de productos digitales

Sede de Tracasa Instrumental - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles a la sociedad pública Tracasa Instrumental a promover un nuevo Sistema Dinámico de Compra (SDC) para la contratación de productos, soluciones y tecnologías habilitadoras digitales para la transformación de la administración pública.

Impulsa así una segunda versión del modelo de contratación que adoptó en 2021 para adquirir este tipo de productos y servicios, ante "la necesidad de disponer de mecanismos de contratación ágiles y plenamente electrónicos, en el marco de la llegada de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea".

El presupuesto estimado de los contratos que se realizarán mediante esta herramienta durante los próximos cuatro años asciende a 20,2 millones de euros, de acuerdo a una valoración basada en las necesidades ya previstas en 2026, ejercicio en el que Tracasa Instrumental tiene previsto atender 90 encargos procedentes del Gobierno de Navarra y 35 contratos con otros clientes.

El SDC es una técnica de racionalización de la contratación pública que "permite a las entidades del sector público adquirir de forma ágil bienes y servicios de uso corriente, a través de un procedimiento completamente electrónico y abierto durante toda su vigencia a cualquier empresa que cumpla los requisitos establecidos".

Se basa en un procedimiento previo, por el que las empresas se muestran interesadas en optar a contratos de la Administración de un determinado ámbito (en este caso, los productos y soluciones tecnológicas).

Posteriormente, "ante una necesidad de contratación concreta", se lanza el correspondiente procedimiento de invitación, presentación de ofertas y adjudicación.

La experiencia acumulada durante los cuatro primeros años de vigencia de esta herramienta en el ámbito de los productos y las soluciones digitales para el Gobierno de Navarra ha demostrado que "se trata de un instrumento eficaz y plenamente satisfactorio, tanto desde la perspectiva de la gestión contractual como desde la óptica de la ejecución de los encargos", por lo que se considera necesario volver a contar con dicho sistema para los próximos años.

Tracasa Instrumental ha planteado una segunda versión del SDC "ajustada y optimizada a las necesidades detectadas en los últimos años, con una actualización de categorías tecnológicas, la clarificación de criterios de admisión y permanencia de empresas interesadas, la optimización de los procedimientos de invitación y adjudicación y el refuerzo de los mecanismos de trazabilidad e integridad de los productos y soluciones adquiridas".

BALANCE DEL PRIMER SDC

El SDC se diseñó como un procedimiento abierto de forma permanente, orientado a la homologación de empresas proveedoras de productos, soluciones, servicios y tecnologías habilitadoras digitales para la transformación de la Administración Pública.

Su configuración permite "garantizar los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad, establecidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra".

A la hora de valorar la petición de Tracasa Instrumental para reeditar este sistema, el Gobierno foral ha valorado "la alta concurrencia empresarial que ha permitido mantener en los últimos años, con una la participación de un número significativo de operadores económicos, incluidos numerosos proveedores de pequeña y mediana dimensión, en coherencia con el mandato de facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública, previsto en la Ley Foral 2/2018".

El sistema ha permitido además "garantizar la agilidad en la tramitación, al facilitar que Tracasa Instrumental responda con solvencia a los encargos del Gobierno de Navarra en materia de digitalización y modernización administrativa".

Ha aportado también "flexibilidad técnica, posibilitando la incorporación continua de nuevas empresas y tecnologías, lo que ha permitido adaptar el sistema a la rápida evolución del sector TIC".

Asimismo, "proporciona seguridad jurídica, al generar un marco estable, transparente y plenamente conforme con la normativa foral de contratación pública".