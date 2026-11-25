Concentración del Gobierno de Navarra con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha expresado este miércoles su "más rotundo rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres" y su "firme compromiso para avanzar en la eliminación de cualquier manifestación que vulnere su vida, su libertad o su dignidad". A su vez, ha recordado este miércoles a las mujeres víctimas de violencia de género que "no están solas" y que disponen de "una red pública de apoyo para superar su situación".

Así lo recoge una declaración institucional que han leído, en castellano y en euskera, la presidenta del Ejecutivo foral , María Chivite, y la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas, Begoña Alfaro, la ha leído en euskera, durante una concentración celebrada frente al Palacio de Navarra con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Un acto que ha contado con la presencia de los consejeros del Gobierno de Navarra, la delegada del Gobierno, Alicia Echevarría, el defensor del Pueblo, Patxi Vera; y la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, (INAI), Patricia Abad; así como representantes de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado.

En la declaración institucional que se ha leído en el acto, el Gobierno de Navarra destaca que "la violencia contra las mujeres constituye una vulneración de los derechos humanos y una manifestación de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres. No es un fenómeno aislado, sino una realidad social que limita el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y afecta a la libertad, la integridad, la salud, la autonomía, la participación social y el proyecto vital de las mujeres, así como al bienestar y desarrollo de sus hijas e hijos".

Asimismo, defiende que "es una responsabilidad del conjunto de la sociedad y exige una respuesta pública integral, especializada, coordinada y accesible", que debe abordar sus "causas estructurales" y "garantizar su prevención, detección, atención, protección, recuperación, autonomía y reparación, situando en el centro los derechos, las necesidades y las decisiones de las mujeres y teniendo en cuenta la diversidad de sus circunstancias y necesidades".

En este sentido, recuerda que la Comunidad foral "cuenta con una con una red pública de atención integral a supervivientes y víctimas de violencia contra las mujeres, integrada por recursos especializados que ofrecen atención social, psicológica, educativa y jurídica. Una red que acompaña a las mujeres y a sus hijas e hijos, respetando sus tiempos, decisiones y proyectos de vida".

El acceso a estos recursos es gratuito, no requiere haber presentado una denuncia y se garantiza con independencia de la situación administrativa de las mujeres. "Dar a conocer estas garantías es fundamental para que ninguna mujer deje de solicitar apoyo por desconocimiento, por su situación o por pensar que debe denunciar para poder ser atendida", subrayan desde el Ejecutivo.

"Conocer los recursos disponibles puede facilitar que una mujer identifique una situación de violencia, encuentre apoyo y acceda a un acompañamiento especializado cuando ella decida hacerlo. También permite que familiares, amistades, profesionales y la ciudadanía puedan saber dónde acudir y cómo acompañar", destacan.

Haciendo referencia al lema de la campaña del 25N de este año, la declaración institucional destaca que "no estamos solas" porque "existe una red de profesionales y servicios especializados preparada para acompañarnos cuando lo decidamos", "contamos con recursos a los que podemos acudir sin necesidad de recorrer solas el camino" y "existe una responsabilidad colectiva de toda la sociedad en la prevención, detección y eliminación de la violencia contra las mujeres".

También resalta que este 25N coincide con la reciente aprobación del II Plan de Acción de la Ley Foral 14/2015 para Actuar contra la Violencia hacia las Mujeres y de sus correspondientes planes sectoriales, que orientarán la actuación de las administraciones públicas navarras durante el periodo 2026-2030. "Este instrumento establece las líneas de trabajo en materia de prevención, detección, atención, protección, recuperación y reparación frente a las violencias contra las mujeres, así como los mecanismos de coordinación entre los distintos ámbitos y servicios implicados", explica el texto.

Por todo ello, el Gobierno de Navarra se compromete a "seguir impulsando la prevención y detección de las violencias contra las mujeres, a garantizar y mejorar la atención especializada y a reforzar la coordinación entre los recursos y sistemas implicados". También ha seguir "avanzando en la accesibilidad territorial y en la eliminación de las barreras de acceso, promoviendo procesos de recuperación, autonomía y reparación que permitan a las mujeres desarrollar proyectos de vida libres de violencia".

Además, el Ejecutivo foral expresa su "más rotundo rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres" y su "firme compromiso para avanzar en la eliminación de cualquier manifestación que vulnere su vida, su libertad o su dignidad". Y ha rendido homenaje y reconocimiento a todas las mujeres que han sufrido violencia.