El Gobierno de Navarra renueva el convenio con la Fiscalía para impulsar mejoras materiales, laborales y tecnológicas

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el convenio de colaboración entre la Comunidad foral y la Fiscalía de Navarra para mantener la Comisión Mixta de Coordinación entre ambas entidades, que se dedica a promover mejoras de recursos humanos, programas informáticos, acciones formativas y actualización de equipos, locales y dependencias del Ministerio Fiscal, entre otras medidas de competencia común. Con este acuerdo, que se firmará próximamente, se renueva la colaboración establecida en 2010 entre las dos instituciones.

La Comisión Mixta de Coordinación entre la Comunidad Foral de Navarra y la Fiscalía ha venido funcionando como órgano de información, comunicación, coordinación, colaboración y cooperación en asuntos como los delitos económicos complejos o la implantación de avances tecnológicos como el sistema Avantius, desarrollado por la sociedad pública Tracasa Instrumental, "clave en la digitalización de los expedientes judiciales".

De acuerdo a los términos del nuevo convenio entre ambas instituciones aprobado por el Ejecutivo foral, corresponderá a la Comisión Mixta "conocer, estudiar las necesidades o proponer actuaciones en materia de dotación de recursos humanos, medios técnicos, electrónicos e informáticos, actualización de equipos y dependencias asignadas al Ministerio Fiscal". También trabajarán en "documentación y publicaciones de interés para las instituciones firmantes y plantearán convenios de colaboración en las áreas que estimen oportunas, además de impulsar acciones formativas específicas, entre otras tareas", indica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

La Comisión Mixta estará copresidida por la persona titular del departamento con competencias en materia de justicia, en la actualidad la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, y por el Fiscal Superior de la Comunidad Foral de Navarra, en la actualidad Jaime Goyena. Ejercerán la presidencia de forma alternativa por años naturales, empezando el turno la persona representante del Ejecutivo foral. Habrá además seis vocalías -tres por cada institución-, ocupadas por la persona titular de la Dirección General de Justicia, la dirección del Servicio de Recursos Humanos y Oficina Judicial y Fiscal, la dirección del Servicio de Infraestructuras Judiciales, una persona fiscal designada por la Fiscalía General del Estado y dos fiscales de la Fiscalía de Navarra.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años naturales y será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo. Su firma supondrá la resolución del convenio suscrito en 2010, dando lugar a su liquidación y extinción.