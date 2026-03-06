El Gobierno de Navarra renueva los convenios con los Colegios de Psicología, Trabajo Social y Economistas

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Justicia, ha renovado los convenios de colaboración con los Colegios Profesionales navarros de Psicología, Trabajo Social y Economistas, con objeto de contribuir al fomento de la mediación y justicia restaurativa, y apostar por la "resolución pacífica de conflictos".

Mediante los acuerdos suscritos con el Colegio Oficial de Psicología y el Colegio Oficial de Trabajo Social, se realizan actividades necesarias para fomentar procesos de justicia restaurativa en la jurisdicción penal y de mediación en el ámbito jurisdiccional civil, especialmente de mediación familiar.

Por su parte, en cuanto al convenio firmado con el Colegio de Economistas, este se centra en la mediación civil, incluyendo la mercantil.

Estos acuerdos se adoptan en la ejecución de la Ley Foral 4/2023, de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas Comunitarias, que "garantiza el acceso de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad a los medios adecuados para la resolución de controversias", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Con ellos, se apuesta por la mediación como "alternativa y complemento a la judicialización de conflictos, ya que esta manera de gestionarlos es propia de una sociedad más avanzada, responsable y solidaria".

El Ejecutivo foral lleva impulsando la mediación y la justicia restaurativa desde el año 2006, a través de distintos métodos de prestación y fomento, entre los que se encuentran los convenios con distintos colegios profesionales.

Asimismo, a principios de año el Gobierno de Navarra puso en marcha la Red Restaurativa, una plataforma web que aúna todos los recursos disponibles para la resolución de conflictos por vía extrajudicial. Es una herramienta de promoción, divulgación y fomento de las prácticas restaurativas comunitarias que se desarrollan en la Comunidad foral, e incluye todos los servicios ofrecidos por el Ejecutivo foral, las entidades locales y otras administraciones, así como entidades del tercer sector y personas con experiencia en este ámbito.