Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado este jueves que respeta "plenamente la actuación" de la Guardia Civil y de los órganos judiciales y ha asegurado que colaborará, "como siempre, con la Justicia en todo aquello que le sea requerido", pero ha pedido no "anticipar conclusiones ni convertir actuaciones procesales en juicios de culpabilidad".

Tras conocerse este jueves un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a "posibles irregularidades" en la obra del túnel de Belate investigada por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo', fuentes del Gobierno de Navarra han señalado que "el documento conocido se corresponde con un oficio policial incorporado a una investigación judicial, no con una resolución del juez que determine la existencia de delitos o responsabilidades".

Las mismas fuentes han afirmado que "el escrito policial reproduce una comparecencia parlamentaria -de un auditor de la Cámara de Comptos- del pasado 14 de abril de cuyo contenido nadie dio traslado a la Fiscalía, documentación y actuaciones por tanto previamente conocidas y objeto de debate, que deberán ser examinadas y contrastadas en el ámbito judicial correspondiente".

El Gobierno foral considera que "la investigación debe desarrollarse con todas las garantías, sin anticipar conclusiones ni convertir actuaciones procesales en juicios de culpabilidad". "Nuestra obligación es colaborar con la Justicia, actuar con responsabilidad institucional y seguir trabajando por Navarra y por sus ciudadanos", han señalado desde el Ejecutivo.