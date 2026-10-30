El Gobierno de Navarra resuelve el contrato de las obras de Belate por "desistimiento expreso" de las partes

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra ha resuelto el contrato de las obras contenidas en el proyecto de construcción de la obra de duplicación del túnel de Belate por "desistimiento expreso" de las partes: Gobierno de Navarra y Túnel Belate UTE.

Además, se insta a Túnel Belate UTE a que finalice los trabajos de cierre y seguimiento de la obra conforme al documento denominado 'Plan de cierre temporal para la obra de duplicación del túnel de Belate'.

El Gobierno de Navarra comunicó el pasado 29 de septiembre la propuesta de resolución del contrato por desistimiento expreso de las partes a Túnel de Belate UTE, que manifiesta su no oposición mediante escrito firmado el pasado 5 de octubre.

Con fecha 20 de octubre de 2026, el director de obra presentó un informe sobre la situación de las obras, que incluye un documento con una relación de trabajos pendientes de realizar por la UTE para "garantizar la seguridad de las obras e imposibilitar el acceso a cualquier persona externa a las mismas", explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

También se incluye un plan de auscultación donde se definen los controles que hay que realizar hasta que se reanuden los trabajos. Este documento ha sido remitido a la autoridad minera, dependiente del Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial.

Una vez resuelto el contrato, en el plazo máximo de 15 días, desde la notificación, se procederá a la elaboración y firma del acta de recepción de los trabajos, dando lugar al inicio del plazo de garantía de tres años de la obra ejecutada. En el plazo máximo de dos meses desde la firma de este acta se presentará la certificación final de las obras.

Una vez finalizado el plazo de la garantía, se procederá a la liquidación del contrato.