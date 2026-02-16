Reunión de la Comisión Técnica de Memoria Histórica - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha retirado casi 700 símbolos franquistas desde el proceso iniciado en 2016, que incluye un "intercambio continuo de información con las entidades locales para eliminar toda esta simbología que quede pendiente de retirar todavía y, así, democratizar el espacio público de la Comunidad foral".

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral "continúa trabajando con las entidades locales para avanzar en la retirada de simbología franquista con proyección en los espacios públicos, según lo contemplado en la legislación vigente".

En una sesión de la Comisión Técnica de Coordinación de Memoria Histórica, celebrada este lunes en el Palacio de Navarra, se han presentado el balance y las previsiones en otros ámbitos de actuación en materia de Memoria Histórica (plan de exhumaciones, divulgación, sensibilización), entre los que destaca la propuesta de declarar como Lugares de Memoria el Panteón de restos de personas fusiladas no identificadas de la Guerra Civil y el franquismo del cementerio municipal de San José de Pamplona; y la iniciativa 'Tropezones' de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra - Affna 36.

La actuación para retirar la simbología franquista de los espacios públicos "es un proceso en el que Navarra ha sido pionera y cuyo inicio se remonta a noviembre de 2016, cuando el Gobierno de Navarra aprobó un Censo provisional". En ese momento, gracias a las aportaciones efectuadas por 141 municipios, se detectaron 224 elementos.

El censo sobre simbología franquista abarca toda una serie de símbolos: leyendas, menciones, distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista. Entonces ya se indicaba que "se trataba de un censo abierto y provisional, ya que podía variar con el hallazgo de otros símbolos de los que todavía no se tenía conocimiento, a partir de la elaboración de nuevos informes".

Los resultados de aquella primera fase se pudieron conocer en la Exposición 'Deconstruir el franquismo. Democratización del Espacio Público. Retirada de simbología', realizada en 2019 gracias a la colaboración con el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) y el proyecto Arte Público y Memoria de la Universidad de Barcelona. Para entonces se habían retirado un total de 300 símbolos.

Los trabajos de investigación por parte del Instituto Navarro de la Memoria continuaron en los años posteriores, en este caso encaminados hacia la detección de nombramientos de personas vinculadas al franquismo como hijos adoptivos o predilectos en los diferentes núcleos de población.

Se revisaron las actas municipales de 122 localidades, lo que permitió que sus ayuntamientos pudiesen revocar esas distinciones honoríficas. Para el 2023, se logró eliminar 435 símbolos franquistas.

LEGISLATURA 2023-2027

Esta legislatura se han remitido comunicaciones formales (febrero de 2024 y enero de 2025) a diferentes ayuntamientos, en las que se les insta a identificar y retirar la simbología franquista detectada. Una acción "reforzada también por el propio trabajo de campo del Instituto Navarro de la Memoria, que ha facilitado referencias de simbología franquista localidad a localidad, en un proceso continuo y escalonado".

En él "son fundamentales" tanto las labores de investigación como la colaboración de las instituciones, de las asociaciones memorialistas y de la propia ciudadanía, quienes, a través de la dirección de correo electrónico inm@navarra.es, pueden trasladar la información relativa a la existencia de simbología franquista.

El trabajo coordinado con las entidades locales "continuará para lograr que Navarra sea un territorio sin presencia de simbología franquista". Para proceder a ello, las entidades locales de la Comunidad foral pueden acogerse a las subvenciones que el Gobierno de Navarra dispone en su convocatoria de ayudas anual.

La vicepresidenta y consejera Ana Ollo, además de "destacar este trabajo institucional conjunto y la labor técnica del Instituto Navarro de la Memoria", ha subrayado la "necesidad de dar un nuevo impulso con todos los instrumentos al alcance del Ejecutivo para culminar uno de los ejes clave de las políticas públicas de memoria del departamento, que también está trabajando con otros territorios y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el desarrollo de un censo de ámbito estatal".

Según ha explicado en la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica, que en su momento avaló el censo provisional de 2016, se trata de "una obligación legal y ética por parte de toda la sociedad y de sus instituciones, especialmente en tiempos en los que el negacionismo se fortalece, de cara a erradicar del espacio público cualquier expresión de la dictadura franquista".

Un número de símbolos retirados que "puede crecer" ya que "es un proceso dinámico en el que el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera ha intensificado sus contactos con las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias y según lo que establece la ley, puedan hacer efectiva la petición de que sean retiradas del espacio público o de inmuebles con proyección al espacio público de la simbología que está definida en dicho censo y aún permanece en el espacio público, en su gran mayoría placas del antiguo Ministerio de la Vivienda franquista".

EL PANTEÓN DE PAMPLONA Y LOS 'TROPEZONES', FUTUROS LUGARES DE MEMORIA

En el transcurso de la reunión también se han abordado otras cuestiones como el Balance de actividades del año 2025 en materia de memoria histórica y el Plan de Exhumaciones.

Respecto a este último, se ha explicado que durante el último año se han identificado restos de tres personas en las distintas prospecciones (Muniáin de Guesálaz y Berriozar) y se ha destacado el trabajo también del Banco Público de ADN con NASERTIC (en el que hay 422 expedientes abiertos), que ha permitido hasta la fecha la identificación de 47 personas.

En el ámbito de las publicaciones y exposiciones destaca la reedición de 'Lur Azpian-Bajo Tierra', donde se actualizan los datos relativos a las exhumaciones hasta 2025, y la exposición online 'Mujer y Memoria'.

En cuanto al espacio educativo, el "hito del año" ha sido el 'Encuentro RedMemoria' en Pamplona, con participación de 22 centros educativos de 12 comunidades autónomas, y otras actividades como las representaciones del ciclo 'Teatro con Memoria' en varios centros educativos dentro del espacio formal o la organización de dos campos de trabajo con voluntariado en colaboración con el Instituto de la Juventud, desde un formato de tiempo libre.

También se ha dado cuenta de distintos acuerdos en clave de colaboración institucional (protocolo sobre el Fuerte de San Cristóbal con el Estado, firma del convenio en materia de memoria y derechos humanos con el Memorial Democratic de Cataluña, etc.) mientras que en el ámbito normativo se ha explicado la señalización de los últimos Lugares de Memoria que se aprobaron por la Comisión: Paternáin, Ibiricu de Yerri; Artesiaga; y Andosilla.

En este sentido, este órgano consultivo ha tratado la tramitación de sendas propuestas para dotar de esta categoría a dos nuevos espacios: el panteón de restos de personas fusiladas no identificadas de la Guerra Civil y el franquismo del cementerio municipal de San José de Pamplona/Iruña y un monolito que represente la iniciativa 'Tropezones' que la asociación memorialista AFFNA 36 está desarrollando por distintos puntos de la geografía foral.

De esta manera, se alcanzarían ya los 30 Lugares de Memoria en la red foral, a la que se sumaría el Fuerte de San Cristóbal, que "sigue su tramitación por parte de la legislación estatal y se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado".