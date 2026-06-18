El Gobierno de Navarra trabaja en la conexión aérea de Pamplona con Barcelona y Sevilla

Archivo - Aeropuerto de Pamplona. - EUROPA PRESS/AENA - Archivo

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha manifestado que este jueves han recibido el 'ok' de la Intervención al pliego para la nueva licitación de mejora de las conexiones aéreas desde el aeropuerto de Pamplona, "que se ha publicado en el Portal de Contratación de la Unión Europea" y ha afirmado que las dos conexiones nacionales que se trabajan son Barcelona y Sevilla.

Esnaola ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de UPN sobre la segunda licitación para mejorar la conectividad aérea del aeropuerto de Pamplona, tras quedar desierta la primera -que incluía conexiones nacionales e internacionales-, y ha precisado que "la licitación se extenderá desde 2026 y esperamos arrancar con algunos de los destinos este año hasta 2028, con un importe de 5 millones de euros".

"Hemos reorientado la estrategia, incrementado la financiación para adecuarla al mercado y nos hemos centrado esta vez en dos conexiones nacionales, en concreto Barcelona y Sevilla, considerando al menos algunos de estos destinos la condición de hub internacional, como ya se hiciera en la licitación anterior", ha precisado Esnaola.

La consejera ha señalado que "hemos trabajado con determinación y con prudencia en esta segunda licitación, atendiendo cuestiones que las propias aerolíneas han ido compartiendo en los foros que se han ido convocando, por ejemplo, en abril en Reus de la mano de Turespaña, y siendo conscientes en todo momento de que la coyuntura internacional es compleja".

"Así que reiteramos nuestro compromiso con la mejora de la conectividad aérea de este aeropuerto desde este mismo año porque sin duda es un factor clave en la competitividad regional. Este es el objetivo de esta nueva licitación que se publicará en el Portal de Contratación Europeo y en nuestro Plena hoy o mañana", ha manifestado.

El parlamentario de UPN Ángel Ansa ha señalado que "el aeropuerto de Pamplona es una infraestructura fundamental para Navarra, que en estos momentos se encuentra infrautilizada". "Van tarde con las nuevas conectividades aéreas, muy tarde; y varios aeropuertos que hace años estaban en peor situación que el de Pamplona, como puede ser el de San Sebastián o el de Vitoria, nos han adelantado por su desidia, por su inoperancia, por su falta de ambición", ha reprochado

Ansa ha explicado que "en octubre del año pasado publicaron una primera licitación para dos conexiones nacionales y dos conexiones internacionales que quedó desierta, según usted, consejera Esnaola, el contexto del sector era complejo, así que en mayo anunciaron una nueva licitación dotada con 5 millones de euros para los próximos tres años, centrada sólo en conexiones nacionales". "Su decisión es un enorme error estratégico que condena a Navarra a seguir aislada del resto del mundo por aire", ha criticado.