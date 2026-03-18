El Gobierno de Navarra transmite al CES la próxima adopción de medidas para paliar la incidencia de la guerra en Irán

La presidenta preside el Consejo Económico y Social. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha convocado este miércoles una reunión extraordinaria del Consejo Económico y Social de Navarra (CES) en la que ha transmitido la próxima adopción de una batería de medidas por parte del Gobierno foral al objeto de paliar la incidencia de la guerra en Irán.

María Chivite ha enfatizado el valor de la "escucha activa" en la doble perspectiva económica y social, mientras los departamentos del Gobierno de Navarra concernidos, ha detallado el Ejecutivo, trabajan iniciativas que se alinearán con las que anunciará el Gobierno central, previsiblemente este viernes.

Tal y como ha explicado la presidenta, "este Gobierno, desde el desacuerdo con esas decisiones tomadas por terceros, va a asumir, como siempre hace, la situación desde el convencimiento de que Navarra no merece sufrir esas consecuencias". Chivite ha constatado la necesidad de respuestas locales adaptadas al territorio aunque la decisión sea ajena la Comunidad foral. "Este Gobierno no se va a poner de perfil, sino que ya está en la tarea para articular una respuesta del mayor alcance posible", ha apostillado.

Con anterioridad al inicio de la reunión, José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda, ha recordado que con motivo de la guerra de Ucrania ya se convocó al CES para acometer una "reflexión compartida", mismo procedimiento que en este caso. También, como entonces, se barajan medidas en el plano económico y fiscal a recoger en un decreto foral específico, por ejemplo, aplazamientos y determinadas exenciones o deducciones acotadas en el tiempo. Iniciativas que también se incardinarán en las que aplique el Gobierno de España con su traslación a Navarra y, llegado el caso, complementariedad si así se estimase, ha precisado el Gobierno foral.

ÓRGANO CONSULTIVO DE REFERENCIA

El Consejo Económico y Social de Navarra (CES) es el órgano consultivo de referencia en la Comunidad foral para abordar cuestiones con incidencia en el día a día de las empresas, asociaciones o entidades con protagonismo en el plano económico. La presidenta Chivite ha destacado la trascendencia de la cita de hoy, agradeciendo la asistencia de sus integrantes en la tarea común por la defensa del interés general de Navarra en este contexto internacional.

Además de la presidenta Chivite y el consejero Arasti, al encuentro también han asistido el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, así como el director gerente de la Hacienda Foral de Navarra, Óscar Martínez de Bujanda, y los directores generales Maite Domínguez (Presupuestos y Patrimonio), Iñigo Arruti (Fomento Empresarial e Infraestructuras) e Iñaki Mendióroz (Economía Social y Trabajo). Por parte del Ejecutivo foral también han participado el director Gerente de la Oficina de Análisis y Prospección, Rubén Auza, y la secretaria general técnica de Economía y Hacienda, Margarita de Pablo.

El resto de invitados han sido Xabier Alcuaz, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC); Carlos Fernández y Laura Sandúa, por la Confederación Empresarial Navarra (CEN); Lorenzo Ríos, secretario general de UGT Navarra, junto con Eva Avanza; Joseba Eceolaza, de CCOO; Gorka Vidal, en representación de LAB; Manuel Arizcun, de la Asociación de Consumidores Irache; Edurne Arzelus y Javier Liras, de la Red de Economía solidaria (REAS), así como David Navarro y Fermín Gorraiz en nombre de UAGN y EHNE, respectivamente.