El Gobierno de Navarra trasladará a 23 menores del COA de Marcilla a otros centros y "reforzará la seguridad"

PAMPLONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra habilitará en las próximas horas nuevos recursos de urgencia tras los incidentes registrados en los últimos días en la localidad entre menores del centro y vecinos, y a lo largo de este viernes se va a trasladar a 23 menores del COA de Marcilla a otras ubicaciones. Además, se reforzará el dispositivo de seguridad y se creará una oficina de denuncias.

Son las principales decisiones que se han adoptado en una reunión celebrada este viernes entre la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, en el Palacio de Navarra, y la alcaldesa de la localidad, Esther Villanueva, después de que las responsables del gobierno se reunieran también en la tarde de ayer con la alcaldesa de la localidad y el equipo de Gobierno municipal en Marcilla.

En declaraciones a los medios de comunicación, Maeztu ha lamentado "profundamente los hechos que se produjeron ayer en Marcilla". "Son hechos que, desde luego, nos parecen terribles y que a cualquier ciudadano nos avergüenza. En este sentido, he de decir que llevamos ya un tiempo en el Centro de Orientación y Acogida de Marcilla con una situación de sobreocupación que no es la más adecuada, que hemos venido trabajando para dotarnos de recursos que aliviaran esa situación de sobreocupación", ha indicado, tras pedir que "confiemos en nuestras instituciones, que confiemos en las fuerzas de seguridad del Estado".

Por su parte, López ha destacado la "coordinación" entre las distintas fuerzas policiales y ha defendido que las medidas acordadas pretenden "dotar de seguridad suficiente a la población y a los menores, así como a los trabajadores del centro". "Llamamos a la calma y a trabajar intensamente entre todos por la seguridad de Marcilla, recuperar esa calma necesaria", ha apuntado.

Alicia Echeverría también ha "lamentado y condenado" los hechos y ha realizado un "llamamiento a la calma y a la confianza en las instituciones". También ha remarcado la "total colaboración y coordinación" de los cuerpos policiales y la disposición de la Delegación a "poner todos los recursos disponibles por nuestra parte al dispositivo".

La alcaldesa de Marcilla ha considerado que "inicialmente son unas buenas medidas que van a servir para descongestionar el centro y para ayudarnos a llegar a esa convivencia que tanto necesitamos". "Yo sé la problemática que desde el Departamento tienen para localizar recursos y me hubiese gustado que fueran antes, sí, no lo voy a negar, me lleváis mucho tiempo escuchando que quiero estas medidas, pero todo lleva su curso y finalmente aquí estamos con una obtención de medidas", ha comentado.

En el transcurso del encuentro celebrado este viernes se ha realizado un análisis de "los altercados ocurridos en la localidad de Marcilla durante los dos últimos días" y se ha tomado una batería de medidas.

TRASLADO INMEDIATO DE 23 MENORES Y MEJORAS ORGANIZATIVAS EN EL COA

Por parte del Departamento de Derechos Sociales, donde se enmarca la subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, se va a proceder "de manera inmediata", a lo largo de este viernes, al traslado de 23 menores migrantes no acompañados desde el COA de Marcilla a otros recursos habilitados al efecto.

Con esta medida se quiere reducir el número de menores que se encuentran en el COA de Marcilla, "que actualmente se encuentra en sobreocupación con 94 menores". A estos 23 traslados se sumarán el traslado de otros 25 menores a partir de la próxima a un nuevo COA en Pamplona cuya apertura estaba ya prevista.

Asimismo, se ha decidido adoptar una serie de cambios organizativos y de medidas de intervención en el propio centro "para mejorar la atención a los menores, la gestión y funcionamiento del centro".

Además de las 23 plazas de urgencia, y de las 25 plazas del nuevo COA de Pamplona, el Gobierno de Navarra había habilitado otras 25 nuevas plazas en los últimos meses "ante la llegada continua de menores migrantes no acompañados que llegan a la Comunidad foral desde distintas rutas migratorias".

"REFUERZO DE LA SEGURIDAD"

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia "reforzará la seguridad en la localidad con el despliegue de operativos de forma permanente". En ese sentido, se van a desplegar desde este viernes patrullas con presencia continua a lo largo del día y habrá presencia de los grupos de Intervención por las tardes y noches. Los operativos se apoyarán con drones que se van a desplazar a la localidad.

Por otra parte, se ha implantado una Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la Policía Foral en Marcilla para poder dar respuesta a las posibles denuncias ciudadanas en relación con los hechos ocurridos.

La Policía Foral "está investigando los hechos acontecidos los días pasados, identificando e individualizando las conductas registradas para analizar el grado de responsabilidad de los implicados".

En respuesta a los medios de comunicación, Maeztu ha señalado que "nosotros tenemos la obligación legal de atender a todos los menores que llegan a nuestra comunidad y, por tanto, necesitamos tener un espacio en el que sean acogidos en su primera llegada porque, además, no hay un control de los flujos migratorios, y necesitamos un dispositivo de primera acogida".

"El propósito y el objetivo del Gobierno ahora mismo es reducir el número de plazas que, en este momento tenemos en Marcilla", ha subrayado, tras añadir que "el propósito es tener recursos más pequeños". "Ese ha sido siempre nuestro objetivo, pero también es verdad que nos encontramos con muchas dificultades para encontrar espacios para atender a los menores", ha comentado.