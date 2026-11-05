El Gobierno prevé presentar esta semana o la que viene las alegaciones al recurso contra la ley de vivienda

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "esperamos que esta misma semana podamos presentar, y si no es esta semana, será a principios de la que viene", las alegaciones al recurso presentado por el PP contra la ley foral de vivienda.

En respuesta a una pregunta oral sobre "actuaciones para defender el autogobierno de Navarra", formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha señalado que desde el Ejecutivo foral "vamos a ser parte de la defensa de nuestro autogobierno, no solo ante los tribunales, sino también ante las instituciones y ante el conjunto de la ciudadanía".

"Somos, como Gobierno, perfectamente conscientes de qué personas hay detrás de esta ley que trajimos al Parlamento para que fuera aprobada. Esa ley foral de vivienda está hecha para contribuir a dar solución al principal problema que en estos momentos tiene la ciudadanía", ha manifestado, tras añadir que "forma parte de un conjunto de medidas que se han trasladado a este Parlamento, que se han aprobado por una mayoría progresista" y que "vamos a seguir implementando para favorecer la estabilidad y la permanencia del parque de vivienda protegida".

"Y lamento que haya formaciones políticas que se dediquen a judicializar la política y que en este camino reivindiquen también, de paso, esa España centralista, dejando así clara, con acciones como esta, su intención de revertir acuerdos que desarrolla nuestro autogobierno", ha manifestado.

Según Chivite, "este Gobierno no va a permitir ataques a nuestro autogobierno" y que "lo vamos a defender donde sea necesario, también en los tribunales y en las instituciones democráticas". "¿Quién ha firmado ese recurso? Uno de los candidatos en esa lista de UPN-PP, el señor Sergio Sayas", ha criticado Chivite, que ha considerado que el recurso supone "ataque a nuestro autogobierno y a las personas más vulnerables de nuestra comunidad".

"Ellos mismos -en referencia al PP- han dicho que van a revertir competencias de nuestra comunidad. UPN, calla, firma con ellos una lista electoral, y además quien está en esa lista electoral es el que ha hecho el recurso contra nuestra ley de vivienda", ha añadido.

Por lo tanto, ha continuado, "aquí se juntan dos cuestiones sensibles y claves para Navarra, que es la defensa de la vivienda pública y asequible, y la defensa de nuestro autogobierno". "En ambas, en esta Cámara, hay dos modelos, quienes defendemos nuestro autogobierno y la ley de vivienda, y quienes están en contra de nuestro autogobierno y también de esa ley de vivienda, que protege, sobre todo, a las personas más vulnerables", ha dicho.

Según ha apuntado, "la ciudadanía tiene oportunidad en estas próximas elecciones de decidir cuál es el modelo que quiere". "Este gobierno lo tiene claro: defender la vivienda como un derecho constitucional y también defender el autogobierno y la foralidad de Navarra", ha remarcado.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha señalado que esta ley, que es "un escudo social", iba a alcanzar a "2.248 familias navarras". "Pero hablar de derechas y escudos sociales es como hacerlo del agua y el aceite", ha criticado, tras hacer referencia al "impacto previsto" de la ley recurrida: "a corto plazo, solamente en este año, 108 viviendas; a medio plazo, en los próximos cinco años, 1.300 viviendas que habrían salido progresivamente al mercado libre; y largo plazo, otras 800 viviendas adicionales".

A su juicio, "las derechas, una vez más, se posicionan en contra de la soberanía y de la capacidad legislativa de Navarra, en contra de nuestro autogobierno". "Y esto vuelve a ser una injerencia más, porque socava nuestro autogobierno. Es un intento de involución y una falta de respeto a las mayorías democráticas que hay en esta Cámara", ha indicado, tras criticar que "los foralísimos a ratos, que hasta hace poco eran UPN, han dejado de serlo, incluso a ratos" y "van de la mano con PP y Vox, que abiertamente atacan nuestro autogobierno".