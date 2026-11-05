El Gobierno prevé tramitar la próxima semana la autorización de gasto para licitar el nuevo proyecto de Belate

Archivo - El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado que "tenemos previsto que la próxima semana Obras Públicas tramite la autorización de gasto para que, antes de que finalice el año, se licite la redacción del nuevo proyecto de duplicación del túnel de Belate II junto a la dirección de obra externa".

En respuesta a una interpelación sobre infraestructuras estratégicas para la competitividad de Navarra, formulada por UPN en el pleno parlamentario de este jueves, el consejero ha indicado, entre otras cuestiones, que el "escenario" de las obras de Belate "no es el que habíamos planeado, pero ante las adversidades estamos poniendo todos los esfuerzos técnicos y humanos para cumplir con nuestro compromiso y que las obras puedan retomarse en el plazo de un año".

"La Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras ya ha resuelto el contrato de las obras contenidas en el proyecto de construcción de la obra de duplicación del túnel de Belate por desistimiento expreso de las partes. Estamos cumpliendo así los objetivos temporales, empleando todas las herramientas a nuestro alcance para que las obras se reanuden lo antes posible", ha subrayado. Según ha añadido, "el compromiso firme de este Gobierno es terminar las obras de Belate II y hacerlo con total seguridad jurídica, técnica y económica, sabiendo que no hemos destinado ni un solo euro que no estuviese avalado por intervención".

Por otro lado, ha considerado que "ha sido este Gobierno, junto con el de España, el que ha impulsado de manera definitiva el tren de alta velocidad". "Durante la presidencia del PP y UPN se ejecutaron 73 millones de euros. Desde que Pedro Sánchez está en Moncloa, las inversiones ejecutadas suman en torno a 500 millones de euros, siete veces más", ha indicado.

Según ha explicado, "el viaducto sobre el río Ebro a su paso por Castejón ya está casi terminado, y cerca del 75% del trazado entre Castejón y Pamplona ya cuenta con las obras de plataforma finalizadas o en construcción". "Las obras siguen en marcha a la altura de Campanas a buen ritmo, y se espera que estén terminadas en primavera del próximo año", ha añadido.

Además, Adif "continúa avanzando en la definición de los proyectos de superestructura ferroviaria del corredor entre Castejón y Pamplona", se "están redactando los proyectos de montaje de vía, electrificación y sistemas de control, mando, señalización", y "se prevé iniciar su contratación el 2027". Asimismo, "se ha iniciado la redacción de los proyectos del tramo Campanas-Nueva Estación de Pamplona y la definición de la nueva estación de Pamplona y su entorno urbano".

En cuanto al Canal de Navarra, ha remarcado que "ni ha estado ni está parado" y que "en abril de 2025 terminamos la ampliación de la primera fase en Tierra Estella". "Este Gobierno no ha dejado de trabajar para culminar una infraestructura vital ni un solo día, y los pasos para la licitación de la segunda fase son innegables", ha dicho.

Por otro lado, ha destacado que "por fin hay obras en la Autovía 15, que conectará el sur de Navarra con Madrid, con una inversión prevista de 11 millones de euros", y que "el compromiso de inversión en obra nueva de la conversión de la nacional 121-A en una vía de alta capacidad sigue intacto". Según ha subrayado, "el desdoblamiento de una carretera 2 más 1 es visible". "60 millones de invertidos frente a la nula planificación de sus etapas al frente del Gobierno", ha trasladado a UPN. En cuanto al túnel de Almandoz, "esperamos que la aprobación del proyecto del nuevo túnel tenga el visto bueno por los técnicos en breve y también podamos tramitar su licitación".

Por parte de UPN, Javier Esparza ha resumido el mandato de Chivite en "dos posibles frases": "mientras María Chivite gestiona los retrasos en infraestructuras, Navarra paga las oportunidades perdidas". "Otra frase sería: legislatura en blanco de María Chivite, ni TAV, ni Canal, ni Belate", ha añadido. En "otro tiempo", ha dicho, Navarra "aportaba honradez, seriedad, rigor, seguridad jurídica, estabilidad normativa" y "gobiernos que no estaban al albur de lo que la izquierda radical abertzale decida". Pero hoy, a Navarra "se la conoce por Santos Cerdán, por Koldo García, por corruptelas, por tramas, por cloacas", y por que EH Bildu "es quien marca las decisiones estratégicas de este gobierno".

Javier Lecumberri, del PSN, ha criticado que "UPN no quiere hablar de infraestructuras, quiere usarlas políticamente como arma arrojadiza en medio de una precampaña electoral en la que ahora mismo estamos, con ese tono tremendista y negativo de todo el trabajo que se está realizando". "El Gobierno de Navarra está trabajando intensamente, a la vista está, en distintas infraestructuras estratégicas para Navarra", ha manifestado, tras destacar que los datos aportados por el consejero "contradicen absolutamente el relato" de UPN.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha trasladado a Esparza que "lleva 12 años con un discurso absolutamente apocalíptico" y que desde el primer gobierno de Uxue Barkos, en 2015, "y en sucesivas legislaturas, nos ha venido hablando de infraestructuras en los mismos términos". A su juicio, con esta interpelación Esparza "nos ha enseñado su mejor tono mitinero", aunque "tiene que mejorar algunas cuestiones". "Si resulta elegido senador, tendrá ocasión de hablar de todo esto en otro foro, porque aquí las oportunidades ya se le han agotado", ha subrayado.

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha señalado que "nos parece oportuno hablar de las infraestructuras estratégicas, de su planificación, de su inversión y también de su mantenimiento, porque de las dos primeras partes hemos hablado mucho, y no tanto de esta última pata, que se ha visto puesta en el debate político después del último trágico accidente" ferroviario en Toledo. "Desde Geroa Bai llevamos años hablando de las inversiones que están pendientes por parte del Estado", ha afirmado, tras añadir que el Gobierno de Navarra "debe reclamar la información necesaria sobre el estado de aquellas infraestructuras que son dependientes del Estado".

En nombre del PP, Javier García ha criticado que no hay "planificación, ni inversión, ni un calendario" de las actuaciones que se llevan a cabo por parte del Gobierno central "y mucho menos parte del Gobierno de Navarra en infraestructuras vitales". Además de hacer referencia a "incumplimientos reiterativos", ha señalado que el Gobierno "se ha atrevido en muchísimas ocasiones" a dar "fechas concretas de licitaciones de obras y que a día de hoy no tenemos". "Sin el avance de estas infraestructuras, Navarra no avanzará, no tendrá futuro", ha dicho.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha trasladado a UPN que "me resulta curioso que cuando hablen de infraestructuras estratégicas no hablen de hospitales, de centros de salud, de escuelas de 0-3, de parque público de vivienda, y siempre vayan a lo mismo". "La responsabilidad de que tengamos una infraestructura -ferroviaria-, en este caso anticuada, es suya, y ahora deberán responder ante las consecuencias", ha apuntado.

Por parte del grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que "el mismo gobierno de Sánchez, que ha destrozado lo que era la joya de la corona ferroviaria española, es el mismo que, a través de la señora Chivite y sus socios, ha dejado las infraestructuras forales en el abandono". "Hoy la boca de los túneles de Belate está tapiada, y es una metáfora de un gobierno derrotado, en liquidación y casi cierre", ha manifestado.