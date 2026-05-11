El Gobierno ultima las primeras ayudas económicas a hijos huérfanos de víctimas mortales de violencia contra las mujeres

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Presidencia e Igualdad y del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), someterá a participación pública a partir de este lunes y hasta el próximo 29 de mayo el proyecto de decreto foral por el que se establece el régimen de ayudas económicas para hijos huérfanos de víctimas mortales de violencia contra las mujeres.

La futura norma desarrolla el artículo 55 de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, recientemente modificado para habilitar de forma expresa la aprobación de ayudas económicas específicas destinadas a la reparación y atención de hijos huérfanos de víctimas mortales de violencia contra las mujeres. Con este decreto foral, el Gobierno de Navarra da continuidad a ese trabajo normativo previo y "refuerza el marco foral de reparación a las víctimas, incorporando una respuesta específica ante una de las consecuencias más graves de la violencia contra las mujeres".

El proyecto establece una ayuda económica anual dirigida a hijos de mujeres asesinadas por violencia contra las mujeres, así como a personas menores de edad que, en el momento del fallecimiento, se encontraran bajo su tutela, guarda o acogimiento familiar. La ayuda tendrá carácter reparador y estará orientada a facilitar el proceso de recuperación de las personas beneficiarias, evitando trámites o exigencias que puedan suponer una revictimización.

12 PAGAS EQUIVALENTES AL 100% DEL IPREM

Con carácter general, la ayuda se abonará hasta el ejercicio en que la persona beneficiaria alcance la mayoría de edad. Excepcionalmente, podrá mantenerse hasta el ejercicio en que cumpla 25 años cuando curse estudios oficiales, presente una discapacidad igual o superior al 33%, una situación de dependencia o limitaciones permanentes, o cuando concurran circunstancias socioeconómicas de especial vulnerabilidad derivadas de la violencia padecida. La cuantía anual será equivalente al 100% del IPREM anual en 12 pagas vigente en cada ejercicio, y se duplicará en los supuestos de discapacidad o dependencia reconocida.

El texto prevé también una ayuda extraordinaria de pago único de 10.000 euros para personas que fueron huérfanas por violencia contra las mujeres entre el año 2003 y la entrada en vigor del decreto foral, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Según ha informado el Ejecutivo, esta disposición transitoria tiene una finalidad reparadora y busca evitar una desigualdad de trato entre víctimas en función del momento en que se produjo el hecho causante. La referencia al año 2003 responde al inicio de la contabilización y seguimiento sistemático de estos casos en las series estadísticas oficiales.

La norma incorpora expresamente el principio de no revictimización, de forma que el procedimiento deberá evitar cargas administrativas innecesarias, la reiteración de trámites o la exigencia de documentación que ya obre en poder de la Administración. Para ello, se prevé la consulta de datos de oficio y la coordinación interadministrativa cuando sea posible.

Asimismo, las ayudas serán compatibles con otras prestaciones y ayudas concedidas por la Administración foral, otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas, aunque tengan la misma finalidad o deriven del mismo hecho causante. Los datos personales de las personas beneficiarias no serán objeto de publicación, en atención a su especial vulnerabilidad y al respeto a su intimidad personal y familiar.

Con la apertura del proceso de participación pública, el Gobierno de Navarra quiere recabar aportaciones de la ciudadanía, entidades sociales, profesionales y agentes implicados antes de continuar la tramitación de una norma orientada a "reforzar la protección, la reparación y el acompañamiento institucional a quienes han sufrido una de las consecuencias más extremas de la violencia contra las mujeres", ha expuesto.