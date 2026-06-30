El Gobierno vasco se interesa por la "vía Navarra" para que las VPO de alquiler no pierdan su calificación

La vicepresidente tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, recibe al consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidente tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha recibido este martes en el Palacio de Navarra al consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, para intercambiar experiencias en materia de vivienda con el objetivo de que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda "en términos razonables y asequibles".

En ese sentido, Denis Itxaso ha mostrado interés en conocer la "vía Navarra" para que las viviendas protegidas de alquiler mantengan de forma indefinida su calificación, después de que el pasado jueves el pleno del Parlamento de Navarra aprobara una ley en ese sentido con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El consejero vasco ha apostado por estudiar "a fondo" esta vía y "saber hasta qué punto es integrable en el ordenamiento jurídico vasco, tal y como nosotros tenemos diseñadas las zonas tensionadas y tal y como tenemos diseñada también nuestra propia legislación vasca en materia de vivienda". "Lo que sí puedo adelantar es que, como consecuencia de todo este contraste, tomaremos la mejor decisión sin perder de vista que en todo momento en el centro tienen que estar los inquilinos y las inquilinas", ha destacado, en una comparecencia ante los medios junto con la vicepresidenta navarra.

Preguntado sobre si le gustaría que EH Bildu respaldara en Euskadi medidas de vivienda como hace en Navarra, el consejero vasco ha afirmado que "evidentemente no sobra nadie". "Recientemente hemos aprobado una ley de medidas urgentes en el Parlamento Vasco y con independencia del voto que mereció de unos y de otros, lo cierto es que las alcaldías de todos los colores la están aplicando, porque otorga herramientas de flexibilidad a los ayuntamientos para que puedan planificar y tramitar suelos con mayor velocidad y autonomía", ha indicado.

Denis Itxaso ha defendido que "en ocasiones en la política no se trata tanto de reivindicar quién tuvo la razón primero, sino sobre todo si los instrumentos funcionan". "La mayor parte de la gente muchas veces no se pregunta si los instrumentos los ha aprobado uno u otro, sino si funcionan o no", ha indicado.

Por su parte, Begoña Alfaro ha destacado que la reunión entre los dos Gobiernos "muestra la voluntad compartida por avanzar en todas aquellas medidas que supongan garantizar el acceso a la vivienda de la mayoría social de nuestros ciudadanos y ciudadanas".

Alfaro ha señalado que, "por desgracia, somos pocas las comunidades a lo largo y ancho del Estado que hemos apostado por defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas frente a una minoría económica". "Somos solo las comunidades de Cataluña, Euskadi, Navarra y Asturias las que hemos dado pasos adelante para medidas clave, como ha sido la declaración de zona de mercado tensionado. No es casualidad que seamos esas las comunidades donde menos está incrementando el precio tanto de compra como de alquiler", ha indicado.

Begoña Alfaro se ha referido a las dos leyes que aprobó la semana pasada el Parlamento de Navarra, una para regular los derechos de los inquilinos que residen en habitaciones como su vivienda habitual, y otra para mantener de forma indefinida la calificación de las viviendas protegidas de alquiler.

En el primer caso, la vicepresidenta ha indicado que "es una medida que es pionera en el Estado y que contempla algo tan sencillo y tan de sentido común como es que los inquilinos e inquilinas de habitaciones tengan los mismos derechos que la ley otorga a los inquilinos e inquilinas de cualquier vivienda ordinaria".

Respecto al "blindaje" de la vivienda protegida en régimen de alquiler, Begoña Alfaro ha destacado que "hay cerca de 2.500 familias cuyo futuro estaba en juego porque vence la calificación en los próximos meses o años, y teníamos claro que en Navarra las viviendas que se construyen con recursos públicos no es de recibo que terminen en manos de fondos de inversión y en fondos especulativos".

La vicepresidenta ha defendido que está medida "queda amparada por el sentido común, y no solo el sentido común, sino que, por mucho que digan la derecha política y mediática, y los promotores y constructores, más allá de esa campaña que están desplegando, es una medida que cuenta con un aval jurídico, con informes jurídicos sólidos, con jurisprudencia de varios altos tribunales que avalan la posibilidad de establecer una medida en estos términos y por eso la hemos desarrollado".

Denis Itxaso ha incidido en que "la política de vivienda tiene que actualizarse al menos a la misma velocidad a la que se van agravando las situaciones" y ha afirmado que "es evidente que el mercado por sí solo, lejos de encontrar un equilibrio y lejos de resolver el problema, en muchas ocasiones nos aporta nuevos desafíos y nuevos problemas".

En ese sentido, ha asegurado que "tenemos sobre la mesa, y pese a todas las regulaciones llevadas a cabo en las últimas décadas, problemas serios con inquilinos que ven cómo sus viviendas protegidas pierden la protección y con ello, quienes pierden la protección son sus propios habitantes, los propios habitantes de barrios, de ciudades, inquilinos, inquilinas, que ven cómo en un momento dado, producto de esa descalificación, van a tener que abandonar sus viviendas si no pueden hacer frente a los incrementos del alquiler que representa el mercado libre".

En ese sentido, ha explicado que "en San Sebastián tenemos 510 viviendas en el barrio de Benta Berri amenazadas de perder la calificación y en Vitoria tenemos más de 100 viviendas" en la misma situación.

Por ello, ha dado la "enhorabuena" al Gobierno de Navarra, a Begoña Alfaro y al Parlamento foral por la aprobación de la ley para que las viviendas protegidas de alquiler no pierdan la calificación. "Venimos a aprender con toda humildad", ha indicado.