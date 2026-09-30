Los Goya recalan por primera vez en Navarra, "tierra de cine" con varios galardonados en las últimas ediciones

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez-Leite, y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, durante la ceremonia de anuncio de la ciudad que acogerá la 41 edición de los Pre - Diego Radamés - Europa Press

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra será sede por primera vez en 2027 de los Premios Goya de la Academia de Cine, que celebrarán su 41ª edición el 6 de febrero en el pabellón Navarra Arena de Pamplona.

La Comunidad foral es una "tierra de cine", según las palabras que ha pronunciado este miércoles el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez-Leite, al anunciar junto a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que Pamplona será sede de la próxima edición de los premios.

De hecho, en los últimos años, varios navarros han sido galardonados con Premios Goya en distintas categorías y son numerosas las películas que se han rodado en la Comunidad foral, región que ofrece incentivos fiscales para la atracción de proyectos audiovisuales.

Navarra ha dado cineastas como Montxo Armendráiz, Premio Nacional de Cinematografía, ganador de varios premios Goya, y director de 'Tasio', 'Historias del kronen', 'Obaba' o 'Secretos del corazón', ésta última nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera.

También es navarro el cineasta Félix Viscarret, que obtuvo en 2008 el Goya a Mejor guión adaptado por su película 'Bajo las estrellas'. Entre otros trabajos, ha dirigido la serie 'Patria', basada en el libro de Fernando Aramburu.

Otros galardonados navarros en los premios Goya son Amaia Remírez y Raúl de la Fuente, que han sido reconocidos tres veces a lo largo de su trayectoria conjunta por los proyectos 'Minerita' (2014, Mejor cortometraje documental), 'Un día más con vida' (2019, Mejor película de animación) y 'Maldita. A love song to Sarajevo' (2023, Mejor cortometraje documental).

Entre los cineastas navarros que en los últimos años han sido también premiados en los Goya se encuentra Mikel Serrano, reconocido en 2018 con la Mejor dirección artística por su trabajo en la película 'Handia'. En la última edición de los Premios Goya estuvo nominado en la categoría de Mejor dirección de arte por 'Maspalomas', pero no obtuvo el galardón.

También en la pasada edición de los Premios Goya fue nominada por primera vez la navarra Itziar García Zubiri en la categoría de Mejor dirección de producción por 'Los Domingos', pero tampoco se hizo con el reconocimiento.

Otras personalidades del cine también están vinculadas a Navarra, como el actor Alfredo Landa, que recibió el Goya de Honor 2008. Además, la Comunidad foral ha dado actores y cineastas como Clara Galle, Najwa Nimri, Carlos González, Fernando González Molina o Ana Díez.

PARAJES NATURALES COMO ESCENARIO DE RODAJE

Los parajes naturales de Navarra también han sido protagonistas en el cine nacional e internacional y han servido como escenario de rodaje para películas como 'El mundo nunca es suficiente' (1999), de la saga James Bond, rodada en las Bardenas Reales, emplazamiento en el que también se rodaron algunas escenas de la popular serie 'Juego de tronos'.

Otros parajes de Navarra en los que también se han rodado películas son el Valle de Baztan, donde se filmó la llamada Trilogía del Baztán, basada en los libros de Dolores Redondo; las Cuevas de Zugarramurdi, donde Álex de la Iglesia rodó 'Las brujas de Zugarramurdi' (2013); la selva de Irati, escenario de la cinta 'Irati' (2022); o la Sierra de Urbasa, emplazamiento en el que se rodó 'Patton' (1970), clásico bélico que se hizo con siete premios Oscar.