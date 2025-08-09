Los Gremlins y las aventuras de la perra Lassie abren la semana de cine nocturno en Yamaguchi y Buztintxuri

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Continúa la próxima semana el programa cultural del Ayuntamiento de Pamplona 'Noches de cine', y lo hace con otro de los grandes clásicos de cine de los 80 para todos los públicos: 'Gremlins' (EEUU, 1984,111'), del director Joe Dante, este lunes en el Parque de Yamaguchi, a las 22 horas.

La película es "deudora de la visión de uno de los cineastas norteamericanos más aclamados, tanto en su faceta de director, como en el caso de 'ET El extraterrestre' (EEUU, 1982, 115'), la cinta proyectada este pasado lunes, como en su papel de productor desde su factoría, la Amblin".

Y el martes tomará el relevo la pantalla en el paseo de Buztintxuri con la proyección de 'Lassie, una nueva aventura' (Alemania, 2023, 91 minutos). Esta película infantil es uno de los filmes protagonizados por la figura de esta perra collie desde 1943, que también se ha recreado en series de televisión y que proviene de un cuento de 1938 y una novela de 1940. El director del filme en life action es Hanno Olderdissen.

Estas son dos de las 4 películas que se proyectarán la semana del 11 al 14 de agosto ya que el viernes 15, día festivo, como es habitual en este programa no habrá sesión.

Noches de Cine es un programa "consolidado" que nació hace 29 años como programa estable del Ayuntamiento de Pamplona y "en estas casi tres décadas ha sido una iniciativa cultural en crecimiento".

Desde las 9 proyecciones de su primer año a superar las 20 películas en cada edición, son ya casi 600 las propuestas cinematográficas ofrecidas. Desde 2016 se programan, también, sesiones de cine en euskera.

Cada etapa de Noches de Cine ha ido incorporando espacios públicos al programa, el último Buztintxuri en 2017, de forma que hoy se proyecta cine nocturno en 10 barrios. La programación -habitualmente por géneros- también "se ha ido adaptando a la evolución demográfica y sociología de cada espacio".