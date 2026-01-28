La gripe en Navarra está en "progresiva remisión" pero sigue ocasionando un número "considerable" de hospitalizaciones

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

En la semana del 19 al 25 de enero han descendido en Navarra las consultas por infección respiratoria aguda y las debidas a síndrome gripal. La onda estacional de gripe está en "progresiva remisión", aunque todavía ocasiona un número "considerable" de hospitalizaciones, apunta en su informe epidemiológico el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Por el contrario, las hospitalizaciones por VRS han aumentado en adultos, aunque se mantienen en niveles "moderados" en población pediátrica por el efecto de la inmunoprofilaxis con nirsevimab en los recién nacidos.

La incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria desciende a 678 casos por 100.000 habitantes y la de síndromes gripales a 56 casos por 100.000. El descenso se observa en todos los grupos de edad.

Se han confirmado 36 casos de gripe por PCR y se han registrado 21 ingresos hospitalarios. De los casos de gripe confirmados, el 58% son A(H3N2) y el 42% A(H1N1). Se han confirmado dos casos de covid por PCR que requirieron ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 80 casos de VRS, de los cuales, 52 fueron hospitalizados por esta causa y 7 fueron casos pediátricos.

El pasado 12 de diciembre finalizó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 25 de enero se han registrado 165.070 dosis de vacuna antigripal y 89.267 dosis de vacuna del covid. Las primeras estimaciones de la temporada 2025-2026 muestran una efectividad de la vacuna del 44% para prevenir la infección por el virus de la gripe y del 52% para prevenir infecciones producidas por el virus A(H3N2).

Aunque la efectividad de la vacuna "es moderada", su impacto en la prevención de hospitalizaciones y casos graves de gripe "es considerable", destacan desde Salud Pública. Así, "para conseguir la mayor prevención, además de la vacunación, es muy importante intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas", recomiendan.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 12 al 18 de enero se registraron 131 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se mantiene "por encima de la media anual", pero con valores "normales para esta época del año".