Asamblea General anual del Grupo AN. - GRUPO AN

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo AN obtuvo un beneficio empresarial de 14,88 millones de euros en el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Se trata del segundo mayor beneficio de su historia. Durante este ejercicio, el grupo creció en facturación, cooperativas socias, empleo y recursos propios.

La cooperativa agroalimentaria, cuya sede central se encuentra en Tajonar, ha celebrado este viernes su Asamblea General anual en el Hotel Castillo de Gorraiz. Más de 300 personas, entre representantes de las cooperativas socias, personal del Grupo AN e invitados institucionales, han participado en el evento, en cuya clausura ha intervenido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

Tal y como han expuesto en el transcurso de la Asamblea General el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, y el director general de la compañía, Alfredo Arbeloa, la facturación aumentó en el ejercicio un 13,62%, pasando de 1.380 a 1.568 millones de euros.

Durante el periodo analizado, el Grupo AN, que cuenta con 177 cooperativas socias en las que se integran cerca de 35.000 agricultores y ganaderos, ha seguido creando empleo y ha pasado de 2.043 a 2.263 personas en su plantilla, cifras que ha destacado el presidente del Grupo AN. "Seguimos creando empleo y lo hacemos en zonas rurales en riesgo de despoblación. Es un dato destacable y que conviene que recordemos. No nos deslocalizamos y creamos valor allá donde está nuestra producción", ha señalado.

El Grupo AN también ha afirmado que "la capacidad para generar recursos propios refleja la solidez patrimonial de la empresa". Se incrementan en un 9,14% y llegan a 179 millones de euros, frente a los 164 del ejercicio anterior. El cash-flow generado, de 25 millones, permite al Grupo AN seguir realizando inversiones que acomete con fondos propios, tanto en las actividades agrícolas como en las ganaderas, con nuevas infraestructuras.

De esta forma, la cooperativa completa un ejercicio marcado por un nuevo crecimiento, a pesar de que "se ha desarrollado en un contexto muy complicado por los conflictos bélicos, la inestabilidad geopolítica y el aumento de las exigencias normativas al sector".

La buena cosecha de cereal de 2025, unida al aumento de las ventas de secciones como Carburantes y Avícola, han permitido al Grupo AN seguir creciendo en el periodo analizado.

El presidente del Grupo AN ha pedido a las administraciones que "se impliquen" para dar solución a los problemas que "atenazan" al sector agroalimentario desde hace años. "Nos recortan las ayudas, se disparan nuestros costes de producción y, para más inri, se permite la competencia de países terceros con condiciones de producción y exigencias normativas distintas y más flexibles que las nuestras", ha afirmado, reconociendo que el sector también tiene en su mano mejorar, en parte, su propia situación.

"Uno de los problemas de nuestro sector es la atomización de las explotaciones y de las estructuras empresariales. Las cooperativas españolas somos muy pequeñas. La dimensión es fundamental como poder de negociación, es esencial para avanzar en la cadena de valor, para avanzar en la transformación, para estar lo más cerca posible del consumidor final, para que los márgenes, cada día más estrechos, lleguen al agricultor y al ganadero", ha expuesto.

En la clausura de la Asamblea General, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha felicitado al Grupo AN por su "solidez" y por seguir creciendo en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica. Además, ha destacado su importante aportación a la economía de la región. "Gracias a empresas como el Grupo AN, Navarra es uno de los ecosistemas líderes en agroalimentación en España y un referente en Europa. Cuenta con una industria agroalimentaria de calidad, innovadora y comprometida con su territorio", ha afirmado.

Antes de la Asamblea General, se ha celebrado la jornada '¿Adaptación o resiliencia? Cooperativismo agrario en tiempos de cambio climático y biotecnológico'. En ella, profesionales de distintos ámbitos relacionados con el sector agroalimentario han abordado asuntos clave para el desarrollo presente y futuro de las cooperativas.