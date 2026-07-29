Grupo Azkoyen aumenta su facturación un 6,2% en el primer semestre, hasta los 108,9 millones de euros

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PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grupo Azkoyen, multinacional referente en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas en las áreas de café, vending, medios de pago, IoT y sistemas de seguridad, ha anunciado este miércoles los resultados correspondientes al primer semestre del año, periodo en el que ha alcanzado una cifra de negocio consolidada de 108,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Según ha detallado la compañía, el incremento de las ventas se ha apoyado especialmente en la buena evolución del área Payment Technologies, que ha incrementado su facturación un 20,3%, hasta los 44,7 millones de euros. Esta línea de negocio incluye soluciones para la gestión del efectivo, medios de pago cash y cashless para vending, conectividad, IoT y telemetría. Por su parte, Time & Security ha aumentado sus ventas un 4,9%, hasta los 36,6 millones de euros, mientras que Coffee & Vending Systems ha registrado una caída del 9,5%, situándose en 27,6 millones de euros.

El margen bruto del Grupo ha alcanzado los 49,6 millones de euros, un 2,7% más que en el primer semestre de 2025. Las ventas y el margen bruto en términos absolutos se han situado en niveles muy similares a los conseguidos en el segundo semestre del ejercicio 2025.

El EBITDA se ha situado en 14,8 millones de euros, un 16,2% inferior al registrado en el mismo periodo de 2025. Esta evolución responde, ha indicado Azkoyen, al menor margen porcentual y al aumento de los costes fijos, derivado principalmente de mayores gastos de personal y de inversiones en la estructura comercial, I+D+i y las capacidades organizativas, destinadas a reforzar el crecimiento futuro del Grupo. El resultado consolidado después de impuestos ha alcanzado los 7,3 millones de euros, cifra inferior a la registrada el año anterior.

Por otro lado, Grupo Azkoyen ha destacado que continúa manteniendo una posición financiera sólida. La deuda financiera neta se ha reducido hasta los 13,3 millones de euros, frente a los 16,4 millones de euros registrados a cierre del primer semestre del ejercicio anterior. Esta mejora se produce, además, tras la aprobación de un dividendo ordinario y extraordinario por un importe conjunto de hasta 24,5 millones de euros, equivalente a 1 euro por acción, y tras la adquisición de la compañía suiza Primion AG.

Asimismo, el endeudamiento del Grupo se sitúa por debajo de 0,4 veces el EBITDA de los últimos doce meses, frente a 0,5 veces en la misma fecha del ejercicio anterior. Además, Grupo Azkoyen ha alcanzado una conversión de EBITDA en caja de aproximadamente el 80%, gracias a la mejora en la gestión del capital circulante.

La compañía ha indicado que mantiene su apuesta por la innovación como uno de los pilares de su estrategia. En el primer semestre del año, los gastos fijos en investigación y desarrollo, descontados los trabajos realizados para el inmovilizado, han ascendido a 11,3 millones de euros, cifra similar a la del mismo periodo del ejercicio anterior y equivalente al 10,3% de las ventas.

CIFRA DE NEGOCIO POR REGIONES

En lo que respecta a la cifra de negocio consolidada por regiones, en el primer semestre de 2026, Alemania concentró el 32,5% de la cifra de negocio consolidada; España, el 19,5%; Reino Unido, el 7,3%; Italia, el 6,7%; Bélgica, el 5,5%; el resto de la Unión Europea, el 16,0%; y otros países, el 12,5%. El Grupo ha continuado ampliando su presencia internacional, "reforzando su posicionamiento en mercados estratégicos y consolidando su actividad en más de 100 países".

LÍNEAS DE NEGOCIO

El área de Payment Technologies ha sido el principal motor de crecimiento del Grupo durante el primer semestre. Dentro de esta área, las soluciones para la gestión del efectivo, que representan alrededor del 72% de los ingresos de la división, han aumentado sus ventas un 38,3%. Este crecimiento se ha apoyado especialmente en el segmento retail, donde las ventas han crecido un 46,6%.

Asimismo, las soluciones Cashlogy by Azkoyen continúan ampliando su presencia en puntos de venta minorista, como establecimientos de alimentación, farmacias, estancos, gasolineras o bares y restaurantes, entre otros. Además, el Grupo ha indicado que mantiene sus planes de expansión internacional, con foco en Centroeuropa y Latinoamérica, nuevas divisas y mercados, nuevos segmentos de retail y servicios asociados a la conectividad y aplicaciones en la nube.

Por otra parte, en el área de conectividad, telemetría y soluciones IoT, Vendon ha incrementado sus ventas un 15,5% y ha superado las 116.900 máquinas conectadas, aproximadamente un 9% más que en diciembre de 2025. Por su parte, Coges ha superado las 101.400 conexiones y suscripciones de servicios de conectividad, con un crecimiento aproximado del 5% respecto al cierre de 2025.

El área de Coffee & Vending Systems ha registrado una caída del 9,5% en sus ventas durante el primer semestre de 2026. La expansión en Norteamérica, donde las ventas ya representan casi el 20% de la cifra de negocio de esta línea, no ha compensado el descenso registrado en los principales mercados europeos, especialmente en Reino Unido.

De cara al segundo semestre, Grupo Azkoyen espera una mejora de esta línea de negocio respecto a la segunda mitad del ejercicio anterior, con el objetivo de cerrar 2026 en cifras similares a las de 2025. Al mismo tiempo, el Grupo ha puesto en marcha un proyecto centrado en la reducción de costes operativos y la mejora de la cadena de suministro.

El área de Time & Security ha incrementado sus ventas un 4,9% en el primer semestre de 2026, con un crecimiento orgánico del 1,4% y un crecimiento inorgánico del 3,5% derivado de la adquisición de la compañía suiza Primion AG.

Esta división ofrece soluciones de seguridad convergente, control de accesos, gestión del personal, control horario y plataformas integradas de seguridad. Los ingresos por mantenimiento han crecido un 4,1%, hasta los 10,2 millones de euros, y representan el 27,9% de la cifra de negocio de esta línea.

Durante el primer semestre, ha precisado el Grupo, Primion ha intensificado su estrategia de inversión en I+D, ha reforzado su organización comercial y ha implantado funciones globales. El objetivo para el segundo semestre es aumentar el número de oportunidades comerciales y mejorar la ratio de conversión, apoyándose en nuevos productos, soluciones desarrolladas y una organización comercial más integrada.

NUEVA ESTRUCTURA SOCIETARIA

En 2025, Grupo Azkoyen acometió una reorganización societaria mediante la cual Azkoyen, S.A. segregó las actividades industriales y comerciales de los negocios de Café y Vending y de Payment Technologies, que fueron traspasadas a Azkoyen Vending & Payment Solutions, S.L., sociedad participada al 100% por Azkoyen, S.A. Esta reorganización ha culminado durante el primer semestre de este año con la modificación del objeto social de Azkoyen, S.A., aprobada por la Junta General celebrada en junio, con el objetivo de convertirla en una sociedad holding. "Esta nueva estructura permitirá enfocar los recursos financieros y humanos en aquellos negocios con mayor potencial para contribuir a la creación de valor para los accionistas", ha indicado.

Para Juan José Suárez, presidente de Grupo Azkoyen, los resultados del primer semestre de 2026 avalan el plan estratégico: "Pese a un entorno económico incierto, la compañía mantiene una visión positiva para el conjunto del ejercicio. Esperamos cerrar 2026 con ingresos por ventas superiores a los registrados en 2025, apoyándonos en los cuatro pilares que sustentan nuestra estrategia: innovación, internacionalización, diversificación y sostenibilidad", ha indicado.