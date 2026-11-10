Grupo Enhol se incorpora a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales - GRUPO ENHOL

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Enhol se ha incorporado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), "dando un nuevo paso en su participación en los principales espacios de representación y diálogo nacionales".

La adhesión, según han indicado en un comunicado, "responde a la voluntad del Grupo Enhol de contribuir, desde su experiencia empresarial y su presencia en distintos sectores y mercados, al debate sobre algunos de los retos que afrontan las empresas españolas como la transición energética, competitividad industrial, internacionalización, sostenibilidad y el desarrollo del talento".

Con una trayectoria empresarial de cuatro generaciones, Grupo Enhol "ha evolucionado desde sus orígenes en Navarra hasta convertirse en un grupo inversor diversificado con presencia internacional".

Su actividad abarca los sectores de las energías renovables, agropecuario, agroalimentario e inmobiliario, además de otras inversiones, combinando el desarrollo de nuevos proyectos con la gestión y el crecimiento de sus negocios.

Esta diversificación y trayectoria "aportan a CEOE una visión empresarial transversal, especialmente en ámbitos donde confluyen la inversión, transformación industrial, regulación y el desarrollo económico".

La incorporación contempla la participación de Grupo Enhol en distintas comisiones y grupos de trabajo, entre los que se encuentran Trabajo y Seguridad Social, Industria y Transición Ecológica, Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social Empresarial.

A través de estos espacios, el Grupo Enhol busca "compartir conocimiento y experiencias con otras compañías, contribuir al análisis de cuestiones relevantes para el tejido empresarial y participar en la búsqueda de respuestas a los desafíos que afectan a la actividad económica".

Para Grupo Enhol, formar parte de CEOE "supone también una oportunidad para estrechar relaciones con empresas e instituciones, conocer de primera mano las prioridades del entorno empresarial y aportar su experiencia en el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales".

"Nuestra incorporación a CEOE responde a la convicción de que las empresas tenemos mucho que aportar cuando compartimos experiencias, conocimiento y una visión de futuro", ha afirmado el director de Relaciones Estratégicas e Institucionales en Grupo Enhol, Juan Peña.

En un "contexto marcado por la transformación energética, los cambios regulatorios y la creciente internacionalización de los mercados", la compañía considera "especialmente relevante" la colaboración entre empresas y organizaciones "para abordar retos compartidos y favorecer un entorno competitivo que impulse la inversión, innovación y el desarrollo económico", según Juan Peña.

La incorporación se ha formalizado en un encuentro celebrado el 23 de octubre con representantes de CEOE, que además ha servido como primera toma de contacto para abordar las líneas de participación del Grupo en la organización.