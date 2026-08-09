El grupo Four Korners protagoniza este lunes la segunda sesión del ciclo 'Versionando' en la plaza de San José

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo pamplonés Four Korners va a protagonizar la segunda actuación del ciclo estival 'Versionando', este lunes, 10 de agosto, a las 20 horas en la plaza de San José.

Esta propuesta musical para los lunes de verano, organizada por la red Civivox, comprende otros dos conciertos gratuitos, de los grupos Yabalia y Spirit - Arqueología pop-rock, que ofrecerán versiones de grupos y temas clásicos, en el mismo escenario, los lunes 17 y 24 de agosto.

Four Korners es un grupo formado por Ione Ayerdi (voz y ukelele), Iosu Laguardia (batería), Joseba Lau (guitarra y voz) y Mikel García (bajo), que surge en Pamplona en el año 2023.

La formación explora distintos estilos musicales, siempre en forma de versión. Su repertorio abarca desde el rock, hasta otros géneros diversos como indie, folk, funk, country o bolero contemporáneo. Todo ello con la inspiración de grupos como Alanis Morissette, Radio Futura, Depedro, The Cramberries, Belako o Extremoduro.