Guarderío de Medio Ambiente recibe formación práctica para preservar una libélula 'vulnerable' presente en Navarra

Un momento de la formación práctica en Sangüesa. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Guardas de Medio Ambiente de todas las demarcaciones de Navarra están estos días recibiendo clases teórico-prácticas sobre el Agrión de Mercurio, una pequeña libélula de color azul, clasificada como 'vulnerable' en la Lista Roja de Especies Amenazadas.

Este curso de cuatro sesiones es una de las siete formaciones realizadas en lo que va de 2026 en el colectivo, ya que la formación es una oferta continua para los 138 hombres y mujeres que integran Guarderío de Medio Ambiente. Como ejemplos: después del verano está previsto un curso sobre quemas prescritas (controladas) en León, y el pasado mes de junio 23 guardas participaron en una formación de 'Conducción segura con todoterreno en medio natural', que posiblemente se repita en otoño, de nuevo en Aizoain y el recinto de Refena.

El profesorado de estas formaciones es experto. Si las clases de conducción la impartían efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra, las de estos días corren a cargo de Carlos Armendáriz-Garraza, biólogo del equipo de Biodiversidad de la empresa pública Orekan. Este aprendizaje tiene un objetivo práctico: a partir de 2027 Guarderío va a colaborar en el seguimiento y control de esta libélula, de nombre Coenagrion mercuriale, un insecto que forma parte de las especies de la Directiva Hábitat.

En las cuatro clases del curso se informa sobre la especie, sus formas de identificación, su ciclo vital, la distribución conocida en Navarra de sus poblaciones y cómo deberá implementarse el protocolo de seguimiento. Luego, quienes forman el alumnado, equipados con 'vadeadores' o botas especiales, y provistos de cámaras, lupas, libros y cazamariposas, se dirigen a los espacios donde esperan hallarlas, como el Raso de Urbasa, Jauregiarostegi, o un arroyo en límite de Sangüesa con Aragón. Llega entonces el trabajo directo, entrando equipados en las zonas anegadas en las que vive la libélula para poner en práctica lo aprendido bajo supervisión especializada.

Quedan aún seis meses para que los resultados del seguimiento comiencen a ser oficiales, pero a principios de año todo deberá funcionar de forma "precisa y segura". La presencia de esta especie del grupo de los odonatos ha disminuido en un 25% en Europa, pese a ser casi endémica del continente. Ese porcentaje de descenso se acerca al 80% en España y Portugal. Menos lluvias, desecación de arroyos o charcas para uso agrícola y los efectos cada vez más severos del cambio climático, son algunos de los factores que les afectan.

UN AMPLIO ABANICO FORMATIVO

Quienes forman parte de Guarderío de Medio Ambiente son guardas desplegados sobre el territorio por la Dirección General de Medio Ambiente. Tienen un conocimiento exhaustivo del medio en el que están destacados y un trato de cercanía con quienes viven o trabajan en sus demarcaciones, ha informado el Gobierno foral.

Su especialización y formación continua es una de las líneas de trabajo del Plan Director 2024 / 2027. A lo largo del año Guarderío recibe e imparte formación sobre temas generales y específicos. Este año está previsto abordar, entre otros contenidos, selvicultura, manejo de drones, marcaje de peces o primeras diligencias en delitos ambientales. Cada año se establece una propuesta formativa específica que complementa la general que tiene Función Pública a través del INAP o Euskarabidea.

Todo lo impartido se pone, además, a disposición del personal a través de un gestor de conocimiento digital donde se recogen contenidos (textos, imágenes, vídeos), planes de acogida, protocolos de trabajo, normativas etc. Es un espacio online de continua actualización, ya que el trabajo sobre el territorio se debe adaptar a los factores dinámicos del propio medio, una evolución que el cambio climático acelera.

FUNCIONES SIEMPRE 'EN CONSTRUCCIÓN'

Y es que quienes forman parte de Guarderío de Medio Ambiente han ido asumiendo progresivamente tecnologías y funciones que van desde poder identificar los ataques de buitre al ganado, a la vigilancia y seguimiento especializado de hábitats y especies de flora o de fauna, como quebrantahuesos, murciélagos o aguiluchos. Entre otras tareas, Guarderío hace inspecciones de calidad ambiental, informes sobre tendidos, aerogeneradores o repoblaciones forestales, realiza propuestas de denuncia, auxilia en emergencias ambientales y controla la caza y la pesca, vela por el cumplimiento de la normativa ambiental y trabaja por la sensibilización y educación ambiental.

Hoy Guarderío de Medio Ambiente está organizado en diez demarcaciones territoriales y dos transversales. De estas últimas una es la Central de Medio Ambiente, que se encarga de atender llamadas telefónicas relacionadas con temas competencia de la Dirección General de Medio Ambiente, y la otra es la que alberga el Grupo de Ecosistemas Acuáticos y el Grupo de Intervención en Altura de Navarra. Las demarcaciones territoriales son: Aezkoa-Quinto Real, Aóiz, Bidasoa, Estella 1, Estella 2, Roncal-Salazar, Sakana-Mendialdea, Tafalla-Sangüesa, Tudela y Pamplona.