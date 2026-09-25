La Guardia Civil auxilia a un conductor que sufría un episodio de asfixia mientras circulaba por Pamplona. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Navarra han auxiliado a un hombre que sufría un episodio de asfixia mientras circulaba por la avenida Bayona de Pamplona. La actuación de los agentes permitió restablecer su respiración mediante la práctica de la maniobra de Heimlich.

Los hechos ocurrieron cuando un equipo del Núcleo de Servicios de la Guardia Civil en Pamplona, que se dirigía a prestar servicio al Centro Penitenciario de Pamplona, circulaba a la altura del número 20 de la avenida Bayona cuando observó cómo el vehículo que le precedía se detenía bruscamente y quedaba cruzado en la calzada, bloqueando por completo el carril.

Los agentes se aproximaron al vehículo y comprobaron que el conductor, que viajaba solo, se encontraba inconsciente, convulsionando y con graves dificultades para respirar, además de una coloración de color morado en el rostro, explican desde la Guardia Civil.

Al observar un bocadillo en el asiento del acompañante, los agentes sospecharon que podía estar sufriendo un episodio de asfixia por atragantamiento. Inmediatamente, lo sacaron del vehículo y lo trasladaron a una zona segura, fuera de la calzada, donde le practicaron la maniobra de Heimlich.

La intervención fue efectiva y el hombre expulsó un trozo de pan que había quedado alojado en sus vías respiratorias y le impedía respirar con normalidad.

Minutos después, recuperó plenamente la consciencia y explicó a los agentes que iba comiendo mientras conducía cuando, al no poder tragar un bocado, comenzó a tener dificultades para respirar. Al empezar a ahogarse, solo tuvo tiempo de detener el vehículo utilizando el freno de mano antes de perder completamente la consciencia.

Una vez recuperado y tras comprobar que no presentaba otras lesiones que requirieran asistencia médica, el hombre pudo reincorporarse a la circulación.