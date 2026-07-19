Guardia Civil investiga un incendio que ha afectado a 500 pacas de paja y dos hectáreas de terreno agrícola en Desojo

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra investiga un incendio declarado a primera hora de la mañana de este domingo en una explotación agrícola de la localidad de Desojo, tras recibir el aviso de un vecino que alertaba de la presencia de una columna de humo en la zona.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Los Arcos se ha desplazado al lugar, donde ha comprobado que el incendio afectaba a unas 500 pacas de paja y que las llamas se habían propagado a una superficie cercana a dos hectáreas de terreno agrícola.

En el lugar han intervenido dos autobombas del parque de Bomberos de Estella, cuyos efectivos han logrado controlar el incendio, si bien permanece un retén preventivo debido a que las pacas de paja pueden continuar ardiendo internamente durante varios días hasta su total extinción.

Según ha trasladado el propietario de la explotación a los agentes, el origen del incendio podría haber sido intencionado, motivo por el que tiene previsto presentar la correspondiente denuncia por los daños ocasionados.

La Guardia Civil ha iniciado las diligencias para esclarecer las causas del incendio y determinar, en su caso, la posible autoría de los hechos.