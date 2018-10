La Guardia Civil de Navarra alerta del aumento de intentos de extorsión a través de internet

Publicado 04/08/2018 11:20:26 CET

La Guardia Civil de Navarra ha alertado de un notable incremento de denuncias de personas víctimas de extorsiones a través de internet en la Comunidad foral, lo que parece indicar que se está produciendo un envío masivo de 'spam'.

Particulares y empresas están recibido en sus cuentas de correo electrónico mensajes en los que se les comunica que poseen su clave de acceso y que tienen en su poder imágenes y videos privados (muchas veces indican que de contenido sexual) propiedad del titular del email, amenazando con difundir dichos archivos a todos sus contactos si no pagan una cantidad de dinero, que oscila entre los 400 y los 6.000 euros, a una cuenta de Bitcoins (dinero virtual).

Desde la Guardia Civil se están investigando tales hechos para identificar a los autores y ponerlos a disposición judicial, ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Si se recibe un correo electrónico de este tipo lo primero que se debe saber es que en la mayor parte de los casos se está siendo víctima de un envío masivo de email y que ello no implica que necesariamente hayan accedido al correo o al ordenador.

Las cuentas desde las que se están enviando los correos electrónicos suelen finalizar en '.com.br', aunque pueden adoptar otros dominios.

En cualquier caso, se debe tener claro que se trata de un delito y en ningún caso se debe ceder ante cualquier tipo de petición o pago. Acceder al pago solamente provocará que la situación continúe, solicitando más dinero, ha remarcado la Guardia Civil.

Además, recomienda denunciar los hechos en el puesto del Instituto Armado más cercano aportando todos los datos posibles (copia del correo, remitente, idioma, cantidad solicitada, si disponían de alguna clave o método de pago exigido).

Antes estos hechos también se aconseja actualizar el antivirus y el cambio de contraseñas. En relación a contenido personal (fotografías, videos) o profesional de relevancia, se recomienda ubicarlos en dispositivos sin conexión a internet (memorias USB o discos duros).

Existen igualmente multitud de estafas por el método 'phishing' en que se clonan webs de empresas o entidades bancarias, solicitando datos personales o claves. En estos casos, las webs suelen contener faltas ortográficas o estilo erróneo en la redacción del castellano.

En cualquier caso, y como norma general, hay que desconfiar de cualquier emisor que no se conozca, no acceder a enlaces y no facilitar claves de ningún tipo ante correos no seguros. Si se tiene dudas se debe contactar directamente con la empresa o entidad bancaria.