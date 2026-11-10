Hacienda Foral de Navarra cerró septiembre con 4.565,3 millones de euros recaudados, un 7,8% más que en 2025

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PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Septiembre finalizó con una recaudación líquida acumulada por parte de Hacienda Foral de Navarra de 4.565,3 millones de euros. Frente a los 4.235,4 millones ingresados hasta septiembre del año 2025, supone un incremento del 7,8%, y es el resultado de un 5,6% más en la recaudación íntegra acumulada y una disminución en las devoluciones del 0,7%.

Uno de los factores que influyen en estos datos es que septiembre es el mes en el que se contabilizan los ingresos de las cuotas correspondientes al mes de julio, los impuestos no periódicos y los pagos extemporáneos. A ellos se le añaden los ajustes por impuestos indirectos y directos liquidados en ese mes relativos al tercer trimestre del año en curso, según ha informado el Gobierno foral.

Analizando la evolución por capítulos, la recaudación líquida de los impuestos directos alcanzaba en septiembre los 2.442,8 millones de euros y un incremento interanual del 12,9%, mientras que en el caso de los impuestos indirectos la recaudación líquida era de 2.096,6 millones de euros con un aumento interanual del 2,4%. La recaudación de tasas y otros ingresos crecía un 6,7%, y obtenía 25,9 millones de euros.

EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS MÁS IMPORTANTES

Respecto al comportamiento de las principales figuras impositivas, en IRPF la recaudación acumulada por gestión directa ascendió en septiembre a 1.769,3 millones de euros, un 17,1% más que lo recaudado el pasado año en el mismo mes; y "siguió estando respaldada por el buen comportamiento de las retenciones de trabajo", 1.640,8 millones de euros, que suponen un 6,3% por encima de los valores obtenidos en el anterior ejercicio.

Las retenciones de capital, con 128,7 millones de euros, supusieron un 11,2% más que en 2025, "lo que indica el buen comportamiento" que lograron, principalmente, las retenciones sobre el capital mobiliario, que gravan fundamentalmente los repartos de dividendos que realizan las empresas.

Los ingresos por cuota diferencial de IRPF, a falta de que se ingresen en noviembre las cuotas del segundo plazo de la Campaña de la renta 2025, presentaron un saldo negativo de 55,7 millones de euros. El año pasado, este importe ascendía a 197,6 millones de euros negativos.

El Impuesto de Sociedades, con unos valores agregados de 415,8 millones de euros, mostraba un aumento interanual del 3,6%, motivado principalmente por el buen comportamiento, de nuevo, de las retenciones de capital y del importe ingresado por la cuota diferencial, un 3,6% por encima del del pasado año en esas fechas.

La recaudación por gestión directa de IVA acumulaba un incremento en su recaudación por gestión directa del 6,9%.

Por otro lado, los impuestos especiales mantuvieron valores similares de recaudación por gestión directa a los meses previos. Destacaron el Impuesto sobre las Labores del Tabaco y el impuesto Especial sobre Transporte, por el aumento de sus importes con respecto al año anterior.

Tanto el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos como el Impuesto Especial sobre la Electricidad presentaron valores acumulados inferiores a los de 2025, debido a las medidas tomadas derivadas de la crisis de Oriente Medio, según ha añadido el Ejecutivo foral.

En cuanto a los ajustes fiscales con el Estado, durante el pasado mes de septiembre se liquidaron los provisionales del tercer trimestre, de modo que resultó una recaudación líquida acumulada por ajuste de IVA de 1.130,2 millones de euros, un 7% superior a los 1.056,5 millones de euros de 2025.

Por su parte, los ajustes por impuestos especiales de fabricación alcanzaron en el mes pasado un saldo neto de 8,7 millones de euros negativos, una cifra muy inferior a la de 2025. Este descenso se debe fundamentalmente al ajuste por Hidrocarburos, que reflejó el mes pasado una disminución del 68,9%. Destaca, además, el importe negativo de 4,9 millones de euros del ajuste por la regularización del tipo autonómico de hidrocarburos.

Finalmente, el ajuste por imposición directa por retenciones de trabajo y de capital registraba una recaudación acumulada en septiembre de 107,2 millones de euros, una cantidad igual a la del año anterior.

El resultado de todas estas cifras es una recaudación líquida acumulada en septiembre de 4.565,3 millones de euros, que representa un 78,5% de grado de ejecución respecto al presupuesto inicial previsto por Hacienda Foral de Navarra.