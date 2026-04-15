Hacienda Foral de Navarra devuelve 115,6 millones de euros en la Campaña de la Renta

PAMPLONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hacienda Foral de Navarra ha iniciado este miércoles, 15 de abril, el procedimiento para devolver un total de 115,59 millones de euros a los contribuyentes navarros cuya propuesta de declaración de la renta elaborada por Hacienda ha tenido como resultado 'a devolver'.

Este importe corresponde íntegramente a devoluciones de las propuestas elaboradas por HFN para el inicio de la campaña, un total de 221.446, de las cuales el 60,81% tuvo resultado 'a devolver'. Por otro lado, las devoluciones de las declaraciones que la propia ciudadanía vaya presentando se irán haciendo efectivas en los próximos días.

Tras seis días de Campaña de la Renta y Patrimonio 2025, y a cinco de que dé comienzo la renta presencial, han sido 19.826 las declaraciones presentadas, de la cuales 19.582 han sido por la vía telemática.

Asimismo, la renta telefónica, una opción "cada vez más utilizada por la población y con un grado de satisfacción muy alto", ha registrado 244 declaraciones.

La cita previa para la renta presencial, operativa desde el próximo 20 de abril, se podrá reservar a partir de mañana jueves, día 16, en la web renta.navarra.es y en el teléfono 948 505 505.

Además de en las localidades en las que Hacienda Foral tiene oficinas, esto es Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla y Santesteban, en esta campaña las personas residentes en las inmediaciones de Sangüesa, San Adrián y Alsasua podrán, por primera vez, reservar su cita en la Oficina Móvil de Renta, o Renta Bus, para el periodo en el que esta oficina permanezca en esas poblaciones.

Otros aspectos relevantes de estos primeros días de Campaña de la Renta son la atención y el asesoramiento que se ofrece a las personas que lo necesitan. Hasta el día de hoy, se han atendido 11.663 llamadas en los diferentes teléfonos de asistencia.

Además, en cuanto a la asistencia online, se han recibido 701 consultas a través de la herramienta 'Te atendemos', disponible en la web, y se han registrado 211.692 visitas a los trámites relacionados con la declaración de IRPF en renta.navarra.es.

Como es habitual, las entidades financieras colaboradoras con la Campaña de la Renta empezarán a prestar el servicio de confección de declaración de IRPF en sus oficinas fuera de la comarca de Pamplona, y será a partir del próximo 6 de mayo.

La Campaña de la Renta se alargará este año hasta el día 25 de junio.