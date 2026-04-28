La Hacienda Foral registra 5.862 declaraciones de la renta más que el año pasado a estas fechas

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral ha registrado en lo que va de Campaña de la Renta 2025 un total de 43.629 declaraciones presentadas. De ellas, 38.782 declaraciones se han formalizado por la vía telemática, 4.091 más que el año pasado a estas alturas de campaña; 1.633 a través de la renta telefónica, y 2.641 de forma presencial, tanto en las oficinas habituales de Hacienda como a través del Renta Bus. Son en total 5.862 declaraciones más que en la campaña del año pasado por estas fechas. Se ha cumplido ya una semana de presentación de la declaración de forma presencial.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, el director gerente de la Hacienda Foral de Navarra, Óscar Martínez de Bujanda, y la directora del servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, Cristina Aizpún, han visitado este martes la oficina de Hacienda Foral de Navarra de Pamplona, en la calle Esquíroz, que ha servido para actualizar las cifras más relevantes de esta Campaña de la Renta 2025.

El consejero ha destacado el "buen ritmo" al que discurre la campaña de este año, recordando, además, que su inicio coincidió con la semana de Pascua. "Esto habla del compromiso de la ciudadanía y del servicio eficiente y efectivo de los y las trabajadores de Hacienda Foral de Navarra, más en concreto, del personal que trabaja en esta campaña de la renta", ha resaltado.

El servicio de Renta Bus, ofrecido por primera vez esta campaña, comenzó su actividad este lunes, 27 de abril, en Sangüesa, y visitará las localidades de San Adrián y Alsasua en las próximas semanas, a partir del 19 de mayo y del 8 de junio respectivamente. En este sentido, el consejero ha destacado la importancia de "acercar la Hacienda Foral y los servicios públicos a zonas con una menor densidad de población de Navarra y cerca de las cuales no haya una oficina de Hacienda", así como el esfuerzo que se está haciendo desde la Administración foral para lograr este objetivo. Todavía hay citas disponibles en las tres poblaciones.

En cuanto a los accesos a las herramientas que Hacienda pone al servicio de la ciudadanía para cumplir con sus obligaciones, destaca el número de llamadas atendidas en los diferentes números de asistencia, con más de 33.000, y las consultas del formulario web de consultas, con 1.609 peticiones.

Por otro lado, las consultas de declaraciones de IRPF y Patrimonio han registrado 172.707 accesos, la página para conocer si Hacienda ha elaborado propuesta de declaración ha tenido 121.525 accesos y la de obtención de datos fiscales, 37.603 accesos.

La Campaña de la Renta finalizará el próximo 25 de junio, fecha hasta la cual las personas contribuyentes podrán presentar la renta vía online o pedir cita para las modalidades presencial y telefónica. Si desean hacerlo por teléfono, todavía hay disponibles 4.651 citas.