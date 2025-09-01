Hacienda traslada a la Comisión de Lucha Contra el Fraude los resultados del plan de Control Tributario 2024

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hacienda Foral de Navarra (HFN) ha convocado una nueva cita de la Comisión de Lucha Contra el Fraude para presentar los resultados del plan de Control Tributario 2024. La cita se ha desarrollado en el marco del compromiso adquirido por HFN de trasladar a los integrantes de la Comisión las cifras anuales y las acciones futuras previstas en lo relativo al apartado de lucha contra el fraude y la elusión fiscal en Navarra.

Así pues, durante 2024, según los datos presentados, la Hacienda Foral ha llevado a cabo 147.691 actuaciones que se han traducido en la recuperación de 131,6 millones de euros.

En su intervención, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno navarro, José Luis Arasti, ha explicado los pormenores del Plan de Control Tributario del pasado ejercicio detallando que "uno de los objetivos que persigue Hacienda Foral de Navarra en su lucha contra el fraude y la evasión fiscal es la labor disuasoria". En ese sentido, ha recordado Arasti, en el pasado ejercicio 2024 no se produjeron las circunstancias extraordinarias que sí concurrieron en 2023, como fueron un delito contra la Hacienda Pública cuantificado en 53 millones de euros y una regulación extraordinaria en el IVA de unos 100 millones.

En cualquier caso, el consejero ha avanzado que "a pesar de los resultados obtenidos, el compromiso de Hacienda Foral de Navarra en el marco de la lucha contra el fraude sigue muy vigente y se van a seguir dando pasos firmes en ese sentido". De este modo, Arasti ha anunciado a los integrantes de la Comisión de Lucha Contra el Fraude que "desde hace meses se está trabajando en un nuevo Plan de Lucha Contra el Fraude actualizado, que contemple novedades y que prevea un refuerzo en todas las áreas implicadas en la lucha contra la evasión fiscal".

Este plan, en palabras de José Luis Arasti, será "una herramienta clave para reforzar uno de los objetivos estratégicos de este Gobierno: garantizar que todas las personas y empresas contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos en condiciones de justicia y equidad".

La intención avanzada por el consejero es presentar los detalles del Plan de Lucha Contra el fraude 2025-2027 este próximo miércoles 3 de septiembre.

BALANCE PORMENORIZADO DEL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2024

Desglosado por áreas, en lo relativo a la inspección, se llevaron a cabo un total de en un total 4.764 actuaciones, de las cuales se afloraron 30,6 millones de euros. De esa cantidad (17,5 millones en actas, 6,9 en sanciones, 2,4 en delitos, 1,1 en regularizaciones inducidas y 2,7 en eliminaciones de créditos fiscales), ha informado el Ejecutivo.

Además, la inspección realizó otras 20 actuaciones tributarias con las que regularizó 31 millones procedentes de cambios de domicilio, actuaciones relacionadas con actas únicas de empresas que tributan en cifra relativa, etc.

Por su parte, ha continuado, desde las unidades de gestión tributaria, se regularizaron 50,9 millones en 30.849 actuaciones (25,9 en liquidaciones tributarias, 2,6 millones en sanciones, 1,5 en recargos extemporáneos, 3,2 en requerimientos y 17,6 en ingresos inducidos).

Finalmente, se han llevado a cabo 112.058 actuaciones por parte de las unidades de recaudación, con resultado de unos 19 millones de euros, de ellos 11 millones en recargos de apremio y 8 millones en intereses por aplazamientos.

Además, se llevaron a cabo 186.492 actuaciones de embargo por importe de 26,6 millones, 73 subastas de inmuebles con resultado de 3,9 millones, 64 derivaciones de responsabilidad por 5,6 millones y se adoptaron 5 medidas cautelares por 0,8 millones, ha señalado el Gobierno.