Hallado un cadáver con signos de violencia en Pamplona

Archivo - Detalle de un vehículo de la Policía Nacional en Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este jueves sobre las 16.30 horas en Pamplona, junto al ascensor de Echavacoiz, en la calle Remiro de Goñi.

Los primeros indicios apuntan a una muerte violenta, según han informado fuentes de la investigación. Hasta el lugar han acudido agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Municipal de Pamplona.

También se ha desplazado la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Las primeras informaciones apuntan a que será la Policía Nacional la que asuma la investigación.