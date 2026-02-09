Hallado el esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años en Urbasa

Imagen del esqueleto de bisonte hallado en Urbasa - JOSE LUIS LARRION-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, han presentado este lunes los restos de un esqueleto casi completo de un bisonte de hace 4.000 años descubierto en la Sima Arrafela, dentro del Parque Natural de Urbasa y Andía.

El descubrimiento se produjo en el marco de una intervención promovida por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana y en la que participan científicos de la Universidad del País Vasco-EHU, del Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones nacionales e internacionales.

Se trata de un ejemplar casi completo de bisonte, datado por radiocarbono y con una punta de flecha de cobre alojada entre las costillas, lo que sitúa el contexto del hallazgo en el final del Calcolítíco (hace unos 4.000 años).

Posiblemente se trate de un bisonte europeo, dato pendiente de confirmación por los análisis de ADN. En todo caso, se trata de un "descubrimiento único en la Península Ibérica", ya que, de confirmarse que son restos de un bisonte europeo, se trataría de la primera evidencia de este tipo de bisonte en la Península Ibérica.

La otra alternativa sería que perteneciese al llamado 'Clado X', que es conocido por estudios genéticos. Sin embargo, no se conoce la anatomía de los bisontes de este clado, y si se confirmase que pertenece a este tipo, se dispondría, por primera vez, de un esqueleto completo perteneciente a esa especie.

Miembros del equipo que han participado en la intervención han calificado este hallazgo como "excepcional", y como "extraordinario e impensable". Tomando como referencia las muelas del juicio, que "ya han salido", han calculado que el bisonte podría tener unos 4 años de edad, aproximadamente. Su peso podría haber sido de unos 800-850 kilos.

La investigación comenzó en 2024, después de que los investigadores confirmaran que los restos no eran de bóvido común. A partir de ese momento comienzan los trabajos en torno a los restos, cuya recuperación se produjo en octubre de 2025.

En la misma intervención y en la misma sima han sido hallados restos de un león de las cavernas (Panthera spelaea), especie extinta hace aproximadamente 12.000 años, el tercero documentado en Navarra (después de los yacimientos de Abauntz y Koskobilo), y el que más restos ha aportado. Además, se han hallado restos de un gallo lira y otra rapaz, que amplían el conocimiento de la fauna de la Prehistoria de Navarra.

En su intervención, Chivite ha indicado que en los últimos años "la arqueología nos está dando muy buenas sorpresas", en referencia al Hombre de Loizu o la Mano de Irulegi. Según ha añadido, "lo realmente importante es lo que nos enseñan sobre nosotros mismos". El "espectacular" descubrimiento de este "bien dimensionado esqueleto de bisonte, increíblemente bien conservado", ha señalado, "supone una novedad en la información que hasta ahora teníamos sobre la fauna que vivía en la Península Ibérica hace 4.000 años". "Dando voz a la ciencia acallamos relatos falsos, que nos hablan de un pasado simplificado, o directamente inventado", ha afirmado.

