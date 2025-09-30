¡Hecho!, la campaña que el SNE ha puesto en marcha para ser "el principal referente para empresas"

La consejera Maeztu, derecha de la imagen, y Miriam Martón, izquierda, en la presentación de la acción publicitaria de los servicios de Empleo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una campaña informativa con la que pretende posicionar al Servicio Navarro de Empleo como "organismo referente no solo en la búsqueda de empleo de la ciudadanía, sino en un servicio completo y especializado para las empresas".

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, acompañada de la directora gerente del SNE, Miriam Martón, ha presentado una nueva campaña de comunicación institucional cuyo foco principal es "reforzar el conocimiento de los servicios que ofrece el organismo a las empresas de Navarra". Si la anterior iniciativa 'Te llevamos al trabajo' se centraba en las personas desempleadas, este año se busca poner el foco en las empresas, en que conozcan la cartera de servicios que se le puede ofrecer desde el servicio público de empleo.

El SNE, en el marco de las Políticas Activas de Empleo, "busca fundamentalmente mejorar la calidad del empleo en la comunidad". "Esta calidad se entiende como un empleo que es estable, bien remunerado, seguro, con formación continua y desarrollado en un entorno de igualdad y confianza", ha señalado Maeztu en su comparecencia. "Para alcanzar este ambicioso objetivo, resulta esencial fortalecer el compromiso entre las empresas y las personas trabajadoras", ha dicho.

Según se ha detallado desde el Ejecutivo, Navarra cuenta con casi 27.000 puestos de trabajo más que hace seis años y "este buen momento obliga al SNE a apoyar tanto a las personas que buscan empleo como a las empresas que necesitan perfiles específicos, paliando la falta de cualificación en determinados ámbitos mediante formación específica".

LA CAMPAÑA, TAMBIÉN EN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

La campaña de comunicación se enmarca en la voluntad del SNE de facilitar el acercamiento a las empresas, "mediante una oferta de servicios que es cada vez más amplia y de mayor calidad". El lema escogido, '¡Hecho!', pretende transmitir la imagen de "un servicio resolutivo y cercano, listo para atender cualquier encargo". Con ese objetivo la cartelería de la campaña se ubicará también allí donde las empresas están implantadas.

El SNE ha reforzado en los últimos años su Servicio a Empresas, se han incorporado 10 nuevos profesionales y se ha añadido la prospección entre sus servicios. Además, ha explicado el Gobierno, se ha puesto en marcha una nueva plataforma para la intermediación, "que ha permitido agilizar y mejorar la publicación y difusión de ofertas de empleo, haciéndolo más eficiente y accesible".

La directora gerente, Miriam Martón, ha indicado que la aproximación a las empresas es "cada vez más directa y personalizada". "El personal técnico de prospección se encarga de identificar las demandas empresariales, los puestos vacantes y los perfiles profesionales requeridos, estableciendo un vínculo de primera mano con la realidad diversa de las empresas navarras", ha expuesto.

En términos de resultados, la consejera ha indicado que, en 2024, el SNE tramitó 9.500 demandas de puestos de trabajo a petición de empresas navarras, "con más de 1.800 organizaciones confiando en el servicio para este trámite".