Herida en un accidente laboral al sufrir una caída en una empresa de Funes

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 38 años ha resultado herida este viernes en un accidente laboral tras caer de espaldas desde su propia altura en una empresa ubicada en el polígono industrial Bodega Romana, en Funes.

El aviso del accidente se ha recibido a las 1.02 horas de esta madrugada y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La trabajadora ha sufrido policontusiones de pronóstico reservado y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela.