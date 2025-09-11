Herida una ciclista de 57 años tras ser atropellada por una villavesa en Pamplona

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una ciclista de 57 años ha resultado herida este jueves tras ser atropellada por una villavesa en el cruce de la calle Monasterio de Belate con Plaza Monasterio de Azuelo, en Pamplona.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del suceso se ha recibido a las 17.54 horas y han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con abrasiones en rodilla y brazo y su pronóstico es leve.