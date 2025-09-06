Herida en una colisión entre dos vehículos en Marcilla

Uno de los vehículos implicados en el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 30 años resultó herida este viernes por la tarde como consecuencia de una colisión lateral entre dos vehículos a la altura del punto kilométrico 5,7 de la NA-128, en el término municipal de Marcilla.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro a las 19.21 horas y se movilizaron hasta el lugar a los bomberos de Peralta, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.

La mujer herida, que sufre un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado, fue trasladada inicialmente al centro de salud de Peralta para su valoración y, posteriormente, al Hospital Universitario de Navarra.