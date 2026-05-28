Herida una joven de 18 años al ser atropellada en Pamplona

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 18 años ha resultado herida esta pasada noche al sufrir un atropello en la avenida Baja Navarra, en Pamplona, a la altura del Seminario.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del suceso se ha recibido a las 23.11 horas y han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.

La joven ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y su pronóstico es reservado.