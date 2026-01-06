Herida leve una conductora de 35 años tras salirse de la vía y chocar contra una farola en Pamplona

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 35 años ha resultado herida de levedad este martes tras salirse de la vía y chocar contra una farola en la calle Biurdana de Pamplona.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el accidente ha tenido lugar a las 7.33 horas y la mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con una contusión torácica de carácter leve.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.