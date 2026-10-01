Herida mientras practicaba barranquismo en Goñi

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido rescatada este jueves con un traumatismo en la rodilla tras sufrir un accidente mientras practicaba barranquismo en la zona de Lizibar, en Aizpún (Goñi).

El aviso por el accidente se ha dado a las 17.10 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), helicóptero de rescate, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) con traumatismo en la rodilla.

El accidente ha tenido lugar en una zona de difícil acceso. El GRT ha rescatado a la mujer y la ha trasladado en helicóptero hasta Miluce, donde se ha realizado el traspaso a la ambulancia básica que la ha trasladado al HUN.