Herida una motorista de 54 años en una colisión con un coche en la rotonda de Sarriguren

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de 54 años ha resultado herida este miércoles por la tarde en una colisión con un coche en la rotonda grande de Sarriguren (Valle de Egüés), en la PA-30.

Según han informado desde el 112, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 5,7, se ha recibido a las 16.35 horas. La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con una fractura de pie y su pronóstico es reservado.

Han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado, Policía Local y Guardia Civil.