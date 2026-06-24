Herida una mujer de 31 años en un accidente de tráfico en Olave

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 31 años ha resultado herida este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Olave, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 8 horas en el kilómetro 9.9 de la carretera N-121-A, donde se ha producido una colisión por alcance de camión a coche. Como consecuencia, una mujer de 31 años ha sufrido policontusiones de carácter leve y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Trinitario, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.