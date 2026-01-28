Herida una mujer de 34 años en un accidente laboral en una empresa agroalimentaria en Milagro

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 34 años ha resultado herida este miércoles al sufrir un accidente laboral en una empresa agroalimentaria en Milagro, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 9.14 horas en una empresa situada en el kilómetro 30,4 de la carretera NA-134, en Milagro, donde la trabajadora ha sido atropellada por una carretilla.

Como consecuencia, la mujer ha resultado herida con policontusiones y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela. Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.