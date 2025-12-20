Herida una mujer de 66 años en una colisión entre dos vehículos en Huarte

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 66 años ha resultado herida con pronóstico reservado este sábado como consecuencia de un accidente de tráfico con dos vehículos implicados que ha tenido lugar a la altura del número 14 de la calle Zubiarte, en Huarte.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 12.22 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Cordovilla, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico, Policía Local y Policía Foral.

El accidente ha consistido en una colisión lateral de dos vehículos, uno de los cuales ha chocado contra una valla. Se ha trasladado a Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 66 años con contusiones con pronóstico reservado.