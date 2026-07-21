Herida una mujer de 80 años tras ser atropellada en Pamplona

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 80 años ha resultado herida este martes tras ser atropellada por un coche en Pamplona, en el cruce entre la calle Castillo de Maya y la calle Amaya, según ha informado el 112 Sos Navarra.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con politrauma de carácter reservado.

El aviso del accidente se ha recibido sobre las 11.13 horas y hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado y la Policía Municipal de Pamplona.

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