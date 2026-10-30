Herida una mujer de 84 años tras ser atropellada en Pamplona

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 84 años ha resultado herida con contusiones tras ser atropellada por un coche en un paso de peatones en Pamplona, en el cruce de la calle Monasterio de Cilveti con Monasterio de la Oliva.

La mujer ha sido trasladada a la Clínica San Miguel con pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra, que ha indicado que el coche circulaba a baja velocidad.

El aviso por el accidente se ha dado a las 10.16 horas. Han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Municipal de Pamplona.