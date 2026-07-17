Herida una mujer al colisionar contra otro vehículo en Mendivil, situado en el municipio de Olóriz

Policía Foral de Navarra. Imagen de archivo. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida tras colisionar frontalmente con su vehíuculo contra otro vehículo. El accidente ha tenido lugar este viernes en la carretera N-121, a la altura del kilómetro 22, en el concejo de Mendivil, situado en el municipio de Olóriz.

Los servicios de emergencias desplazados se han encargado del traslado en ambulancia de la mujer de 46 años que ha resultado herida con policontusiones, hasta el Hospital de Navarra. Las autoridades han movilizado dos ambulancias, a la Policía Foral y a los Bomberos de Tafalla.

El resto de personas implicadas en el accidente han resultado ilesas, según ha informado Emergencias Navarra.